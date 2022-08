Cabo de Gata se divierte con ‘Indalecio Jones’ y se conciencia sobre la limpieza en la playa

El rodaje de ‘Indalecio Jones y la última playada’ en Cabo de Gata se ha saldado con risas, mucha diversión y la adhesión de nuevos almerienses que se han concienciado sobre la necesidad de contribuir a reducir el impacto de los residuos en las playas y el medio marino. En la tarde de este domingo ‘Teodora La Directora’ e ‘Indalecio Jones’ se adentraron en la arena de este bello barrio enclavado en el parque natural para luchar contra los ‘guarrillos’ que ensucian las playas y buscar figurantes que estén concienciados sobre el reciclaje de residuos en la costa.

Sorpresas, diversión y concienciación al ver aparecer a Indalecio y Teodora, cámara al hombro, para concienciar sobre los buenos hábitos en la playa y el mar. De la arena luego saltaron a la Plaza de la Iglesia, donde se rodó ya la película con la complicidad de los vecinos y turistas que interactuaron, se rieron y, especialmente, los más pequeños aprendieron los cinco mensajes claves: no tirar botellas de plástico al mar y reciclarlas; no dejar en la arena cáscaras de alimentos, latas, etc.; no fumar en la playa y no tirar colillas al mar; consumir en casa, en hostelería y chiringuitos de playa productos del mar, de proximidad, que favorecen la sostenibilidad, ayudan al tejido económico local de la pesca y al ecosistema marino; y aprender lo que es la economía circular.

El guión de la película realiza un recorrido por las aventuras de Indalecio Jones, y busca enlazar la campaña de concienciación con un homenaje al cine rodado en Almería, donde este superhéroe local también ha sido en otras películas el protagonista de ‘El Bueno, el Feo y el Malo’ y ‘Conan El Bárbaro’. La campaña continúa en la tarde de hoy, lunes, en El Zapillo y Ciudad Jardín. A las 18 horas habrá actividades de dinamización teatral en las playas, donde ‘Teodora la Directora’ y el propio ‘Indaliano’ recorrerán la orilla del mar en un casting itinerante, y a las 19 horas habrá representación teatral, es decir, el rodaje, en la Plaza de la Iglesia. La labor de ‘Indalecio Jones’ contra los ‘guarrillos’ que ensucian las playas y el mar continuará mañana, martes, día 30 en Retamar/El Toyo (playas y jardines de la Avenida de El Toyo) y el 31 de agosto en Costacabana (playas y plaza frente a la Avenida La Marinera). Siempre en horarios de 18 horas (playas) y 19 horas (teatro).

La campaña de sensibilización se enmarca en los Objetivos 3 y 4 de la Agenda Urbana, respectivamente, ‘Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia’ y ‘hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular’. Ha sido creada por Contraportada para el Ayuntamiento de Almería, con teatro, sentido del humor y un planteamiento cinematográfico, focalizado en los niños y niñas. La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.