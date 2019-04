La Junta todavía no ha aportado ni un euro del dinero prometido a Calar Alto

El Observatorio Astronómico Calar Alto se ha venido sustentando de los presupuestos que el Gobierno concede al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los que aportaba el Instituto Alemán Max-Plack-Gesellschaft. Pero el socio del norte decidió dejó todo preparado para abandonar el centro el 31 de diciembre de 2018. Calar Alto se quedaba huérfano, pero inmediatamente encontró una mano amiga en la Junta de Andalucía. Ellos aseguraron la supervivencia del observatorio para los cinco años posteriores a la marcha de los alemanes, quien cedían a la administración el 50% de sus acciones gratuitamente.

La aportación que el gobierno de Susana Díaz realizaría en este 2019 sería de 1,5 millones de euros.Sin embargo, se encontraron inconvenientes a la hora de completar el convenio y la falta de un informe hizo que este no estuviera completo antes de las elecciones. No se firmó, el PSOE perdió en las urnas (diciembre de 2018) y la ayuda se quedó en el aire. Y los presupuestos de la Junta de Andalucía tampoco ayudan, es que, simplemente, no existen, pues siguen sin ser aprobados, por lo que el centro astronómico tiene que vivir de la aportación de un prespuesto prorrogrado del CSIC, que llegará hasta dónde tenga que llegar.

Considerada la principal infraestructura de astronomía observacional en la Europa continental, las instalaciones de Calar Alto son actualmente una referencia mundial tanto por los telescopios y la instrumentación de vanguardia como por la calidad del cielo en su emplazamiento de la Sierra de los Filabres.

Tras dos meses de inmovilidad, el 1 de marzo llegaba una Proposición No de Ley al Parlamento de Andalucía elaborada por el PSOE. Eran conscientes del trabajo que había supuesto elaborar el convenio casi al completo, pues encontraron más de un problema con la figura de la Agrupación de Interés Económico que engloba el trabajo de las instituciones involucradas en el trabajo del observatorio. Pero se decidió mantener la modalidad de agrupación de interés económico “por la que mejor se adapta a una sociedad con dilatada experiencia y demostrada capacidad científica e investigadora, además de la alta especialización que requiere la gestión del observatorio”.

Solo votó en contra Vox, insinuando que si la Junta de Andalucía se incorporaba al accionariado era para convertirlo “en otro chiringuito”. Rodrigo Alonso Fernández señaló que le “aterra” que en algo “que funciona bien la Junta quiera meter sus manos”, y que en cuanto a “los objetivos que queremos conseguir” entrando en el accionariado “habría que darle una vuelta”.

Desde el PP aseguran que con total seguridad se ayudará económicamente a la que es considerada la principal infraestructura de astronomía observacional en la Europa continental

Sin embargo, sin la ayuda de la administración andaluza, la supervivencia de Calar Alto se haría imposible.Pero a la hora de votar se impuso la cordura y el resto de agrupaciones sacaron adelante la PNL. Desde el PP aseguran que con total seguridad se ayudará económicamente a la que es considerada la principal infraestructura de astronomía observacional en la Europa continental. Y es que las instalaciones de Calar Alto son actualmente una referencia mundial tanto por los telescopios y la instrumentación de vanguardia como por la calidad del cielo en su emplazamiento de la Sierra de los Filabres.

Pero el problema es que las palabras no se traduzcan en hechos. Primero hay que firmar el convenio y luego hacerlo realidad mediante los presupuestos de la comunidad, pues, hasta ahora, desde enero de 2019, Calar Alto sobrevive con el aporte económico del CSIC. Un millón y medio de euros (la mitad) que llegarán hasta dónde puedan en el tiempo. Pues además, estos viven de un presupuesto prorrogado con limitaciones.

El colectivo Amigos del Observatorio Astronómico de Calar Alto también ha mostrado su preocupación al respecto y han pedido respuestas a la administración andaluza. Señalan que su única pretensión es divulgar la tarea que se hace en este observatorio de categoría internacional, “para que no se vea sometido a vaivenes políticos que perturben su buen funcionamiento”.

Calar Alto se fundó en 1973 fruto de un convenio internacional entre España y la entonces República Federal de Alemania. Altamente competitivo por su constante proceso de renovación, el centro ha jugado durante las últimas décadas un papel crucial en el progreso de la astrofísica española, a la que a servido de base para numerosas investigaciones, así como en la formación de sus profesionales. Cada año se publican unos cien artículos científicos con datos procedentes de Calar Alto en todas las ramas de la astrofísica moderna.

Gracias a equipos exclusivos como el espectrógrafo CARMENES o la cámara infrarroja de gran campo PANIC, Calar Alto se ha convertido en un observatorio único para estudios como los de la formación estelar en galaxias cercanas o la búsqueda de exoplanetas con condiciones para el desarrollo de la vida.

El centro está plenamente integrado en el tejido español de la astrofísica. Además de obtener datos para universidades y centros de investigación andaluces y de todo el país, mantiene acuerdos para el uso de sus infraestructuras con instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Instituto Andaluz de Astrofísica o la Agencia Espacial Europea.