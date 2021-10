Cambia la tendencia: Almería ya no es la provincia andaluza con más tasa de contagios

Almería ya no es la provincia andaluza con más incidencia de la covid, algo que no pasaba desde el 14 de septiembre. Tras un mes y medio liderando la tasa de contagios, la tendencia parece haber cambiado y no precisamente porque haya una importante bajada de casos en Almería, sino más bien porque comienzan a subir en otras provincias.

En Almería la tasa ha bajado 2,1 puntos este viernes y se sitúa en 56,6 casos diagnosticados por cada 100.000 personas en las últimas dos semanas. Huelva ya tiene peores datos con una tasa de 57,7. Pero los contagios también están aumentando en provincias como Málaga (43,0 casos/100.000 hab.), Córdoba (35,7/100.000 hab.) y Jaén (35,5/100.000 hab.). Tan solo Granada (28,9), Sevilla (22,0), y Cádiz (18,9) consiguen mantener a raya la expansión de los contagios.

La tasa de incidencia en Andalucía ya es de 33,9 casos por cada 100.000 personas, y aunque va en ascenso aún no es nada preocupante. Hay que mirar todos estos datos con perspectiva. No hace muchos meses las cifras eran diez veces mayores. Según el semáforo de la COVID aprobado por el Ministerio de Sanidad, una tasa de incidencia por debajo de 50 se considera "riesgo bajo" y por debajo de 25 está dentro de la "nueva normalidad".

41 nuevos casos positivos

Este viernes la Junta de Andalucía ha notificado 338 nuevos casos positivos de covid en la comunidad: Almería 41, Cádiz 25, Córdoba 51, Granada 31, Huelva 44, Jaén 26, Málaga 84 y Sevilla 36.

En concreto en Almería, la cifra está dentro de lo habitual en los últimos viernes: el día 22 de octubre hubo 55 casos y el 15 de octubre hubo 48. Se confirma que la curva de contagios está en una clara fase de meseta con pequeños picos, pero muy estabilizada.

El Distrito Sanitario de Almería es el que suma más casos, con 27: 12 en Almería capital, ocho en Níjar, seis en Huércal de Almería y uno en Viator. Sube ligeramente la tasa de incidencia (+1,6 puntos) y se sitúa en 62,4 casos por cada 100.000 habitantes.

En el Distrito Sanitario de Poniente hay 14 nuevos casos: nueve en Roquetas de Mar, dos en Berja, otros dos en El Ejido y uno en Vícar. En esta zona sigue bajando la incidencia (-1,9) y es ya de 58,8 casos por cada 100.000 habitantes.

En el Distrito del Levante-Alto Almanzora no se ha registrado ni un solo caso positivos en las últimas horas. La tasa de contagios da un importante bajón (-9,8) y se coloca en 40,5 casos por cada 100.000 personas.

Otro día sin fallecidos

Por otro lado, el informe de la Consejería de Salud confirma la ausencia de fallecidos un día más. En todo el mes solo ha habido seis muertes, lo que señala claramente un descenso de la mortalidad por covid.

No obstante, a diario siguen ingresando nuevos pacientes infectados por el coronavirus. En las últimas horas ha habido dos ingresos, los dos en la Unidad de Cuidados Intensivos. No obstante aún hay que esperar a que la Junta comunique cuál es la ocupación actualizada de los centros hospitalarios de Almería: ayer jueves había 20 ingresados en total, pero solo siete de ellos en la UCI.

Finalmente hay que señalar que se han notificado 12 curados más. Así, ya aparecen como recuperados el 97,9% de los 71.075 casos positivos por covid confirmados desde que comenzó la pandemia.