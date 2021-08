Campaña de lucha contra los incendios forestales; “No seas tu, cuida tus montes”

Entramos en el mes de agosto y, como todos los años, lo hacemos en situación de riesgo extremo de incendios forestales. Si en junio y julio hemos vivido una situación algo más tranquila de lo habitual, gracias a la aparición de la lluvia en el final de la primavera, la ausencia de esta a partir del mes de julio ha generado una situación de peligro en la que cualquier descuido o actividad de riesgo se convierte en una bomba de relojería.

Como en años anteriores es el momento de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, los que viven en zonas rurales o forestales y todos aquellos que se acercan a áreas de peligro, con un grado de sequedad del suelo y de la vegetación que multiplican las posibilidades de que se produzcan los temidos incendios. Una responsabilidad que en los últimos años ha sifo efectiva y ha frenado la aparición de grandes catástrofes provocadas por el fuego.

Sin embargo hay que insistir porque un descuido y, aún más, actuaciones negligentes o desaprensivas, son capaces de destruir en unas pocas horas lo que la Naturaleza tarde décadas, incluso siglos, en construir.

La prioridad es evitar que se inicie un fuego en el monte, área forestal o zonas de matorral, porque una vez que comienza puede ser incontrolable y provocar graves daños. Los consejos se repiten año tras año y pasan por no encender fuego bajo ningún concepto, no arrojar cerillas o cigarrillos encendidos (mucho menos desde los coches), no realizar quemas de hojas o restos vegetales y evitar las barbacoas incluso en áreas recreativas.

Si a pesar de ello se localizara humo o fuego en cualquier lugar lo más inmediato es llamar a los Servicios de Emergencia (teléfono 112) para que se pongan en marcha de inmediato los efectivos del Plan Infoca, Bomberos y otros cuerpos de seguridad para atajar el avance de las llamas.

Desde el Grupo Ecologista Mediterráneo queremos pensar que disponemos de un arma altamente eficiente e importante, ese millón de ojos de los ciudadanos, almerienses o visitantes, que pueden detectar el fuego allí donde se produzca y dar la voz de alarma, porque un incendio atacado a tiempo puede quedar en poco más de un susto, pero si no se comunica puede devastar cientos o miles de hectáreas de unos terrenos forestales que en la provincia de Almería son escasos y un verdadero manantial de vida y biodiversidad.

No podemos dejar de lado las estadísticas de los últimos años que demuestran que en 96 por ciento de los incendios forestales son provocados por los seres humanos. Por ello ellos son el principales destinatarios de los mensajes: Si todos actuamos con la conciencia de ser las armas más eficaces contra el fuego, probablemente la lacra de los incendios en los montes se reduciría de una forma drástica. Y eso se consigue o evitando provocarlos o alertando con rapidez de su presencia. Recordemos el lema de nuestra campaña: “No seas tú; cuida tus montes”, que evitaría que tengamos que arrepentirnos por un momento de descuido.

Ayúdanos a prevenir los incendios, a combatir el fuego y a perseguir a quienes son capaces de destruir nuestro patrimonio forestal, una Naturaleza que es de todos y nos trasmite vida.