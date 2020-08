Caravana de autoescuelas en protesta por la falta de examinadores

Los profesores de las autoescuelas de Almería vuelven a marchar en caravana por las principales calles de la capital. Exigen al Gobierno central que dote de más examinadores a la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que la falta de personal está motivando despidos de profesores y el cierre de empresas por la reducción del cupo de alumnos por formador y examen. Hasta tal punto que hay en lista de espera en la provincia unas 4.000 personas, que ya han superado el teórico y están preparadas para enfrentarse a las pruebas prácticas, si bien, según explican, la mayoría de ellos no podrá obtener el carnet de conducir antes de Navidad.

Es una “situación caótica” la que define el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería-ASOPROAL, Rafael Villegas, quien explica el momento precario que atraviesa el sector, en buena parte por la carencia de examinadores. “Estamos en una media de examen de 1,5 alumnos por profesor cada quince días, cuando lo normal por estas fechas era de cuatro por profesor y cada siete días”.

A ese ritmo “no nos dejan trabajar. Hay una demanda aceptable, pero no hay capacidad de examen. No hay funcionarios, cuando las tasas se pagan por adelantado, pero los alumnos no cuentan con el servicio abonado. Estamos de aquella manera”, que se traduce, en cifras facilitadas por ASOPROAL, en más de 4.000 personas que, habiendo superado las pruebas teóricas y completado las clases prácticas necesarias, están en lista de espera para acceder al examen práctico en la provincia.

El sector, aún resentido por la crisis de 2008, ve agravada su situación por la pandemia que, junto a las vacaciones estivales, ha mermado aún más los cupos de examen. “Hay examinadores de más de 60 años y otros exentos por patologías de alto riesgo”, a lo que se suman jubilaciones. Un caldo de cultivo que no sólo afecta a las autoescuelas. “También a los alumnos y a sus familias, ya que el futuro laboral de muchos de ellos, tanto de los transportistas como de los que necesitan el carnet B para turismos, depende de que puedan examinarse en las próximas semanas”, e igual ocurre con el canje o validación de los permisos de circulación extranjeros.

Las autoescuelas almerienses esperan que las negociaciones que la asociación a nivel nacional está abordando con la Dirección General de Tráfico den resultados favorables con la mayor prontitud posible. Mientras, requieren examinadores de retén que cubran las necesidades en la provincia de Almería.