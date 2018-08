Carlos Sánchez: 'La Feria 2018 ha sido ya catalogada por muchos como la mejor de la historia y la crítica socialista es sólo una pataleta'

“La Feria 2018 ya ha sido catalogada por muchos como la mejor feria de la historia de Almería”. Así lo ha apuntado el concejal delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Carlos Sánchez, que entiende que el grupo municipal socialista “vive de espaldas a la Feria y a la realidad”. “De otra manera, no se explica uno que vengan ahora a ofrecer críticas sin sentido”, ha señalado este lunes ante los medios de comunicación.

Para Sánchez, está claro que el partido socialista “ha ofrecido datos que son mentira”. “Decir que la Feria de la Noche está estancada, cuando el Recinto Ferial ha acogido este año la mayor asistencia de público desde que abrió sus puertas es no conocer la realidad de lo que ha pasado en la Feria. Decir que ha habido menos establecimientos de hostelería y restauración cuando hay más que el año pasado, es no tener ni idea de lo que ha sido la Feria de Noche. Hablar de los aparcamientos, cuando este año ha sido el año en el que más aparcamientos públicos se han puesto a disposición de los almerienses, es no conocer la realidad de la feria”, ha relatado.

En su opinión, se trata de críticas que llegan, además, de unos concejales socialistas “a los que la sociedad almeriense ha echado de menos en esta Feria”. “Ayer no fueron a la procesión de la Virgen del Mar, a la que sí asistieron miles de almerienses; también se les ha echado en falta en los diferentes campeonatos deportivos que se han realizado, en las diferentes actividades culturales y en los diferentes concursos que se han programado”, ha enumerado Sánchez, que ha subrayado cómo este año “se ha visto muy poco al partido socialista en la Feria”.

“Pendientes del error”

Para el edil responsable de la organización de la Feria 2018, “se ha visto poco a los socialistas porque no tenían de dónde agarrar”. “Ha estado el partido socialista pendiente de si había algún error o alguna desgracia para hacer alguna crítica, pero no lo ha habido. Todo ha ido como un reloj, todo ha ido como nosotros esperábamos y, además, miles de almerienses han disfrutado de la que ya muchos insisten en decir que ha sido la mejor Feria de todos los tiempos”, ha insistido Sánchez.

Durante su comparecencia ante los medios, el concejal popular ha señalado cómo, incluso, “en su desesperación, los socialistas han criticado el entoldado del Paseo cuando ha sido, sin duda, uno de los grandes aciertos, según los almerienses, de esta feria”. Una Feria que, según Sánchez, “bajo ese entoldado, ha recuperado el centro de la ciudad como eje fundamental para la Feria, con miles de familias disfrutando de las actividades y muchos comercios en el entorno beneficiándose de ello”.

Según el responsable de la Feria 2018, “poner en duda la seguridad del entoldado, cuando es un proyecto que está visado por un técnico municipal, es querer poner una sombra oscura al cumplimiento de todos los requisitos legales”. De ahí, que para Carlos Sánchez, las críticas del grupo municipal socialista “no son otra cosa que una pataleta”.