Carolina Lafita defiende en el Pleno un “centro de Almería vivo y con mucho futuro” frente al “mensaje catastrofista” del partido socialista

“El centro de Almería está vivo, tiene mucho futuro y un comercio potente y dinámico”, ha defendido la concejala Carolina Lafita frente al “mensaje catastrofista e irreal” esgrimido por el grupo municipal socialista en el Pleno del Ayuntamiento celebrado este lunes. Para la responsable del Área de Comercio, el Equipo de Gobierno Municipal desarrolla, de la mano de los comerciantes, hosteleros, vecinos y empresarios, una “estrategia clara” que va dirigida a que los almerienses disfruten y compren en el centro, pero también en el comercio de proximidad de los barrios.

Así ha defendido la concejala la postura del Equipo de Gobierno en el debate que, sobre la dinamización del centro, ha puesto sobre la mesa el grupo socialista a través de una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos dado que, ha apuntado Lafita, “incluye todas las propuestas que ya se están llevando a cabo en el centro, y no desde ahora, sino desde hace años”. “Y, lo más importante, son medidas que apoyamos a petición de los propios comerciantes, que nos demandan unidad y no enfrentamientos, pese a que el partido socialista esté instalado en el oportunismo y después de pasarse tres años criticando las inversiones en el centro ahora pida más porque, según dicen, se muere ”, ha insistido la edil.

“Nuestra obligación, además de trabajar como lo estamos haciendo, es lanzar un mensaje positivo porque el centro no se muere”, tal y como nos piden los propios comerciantes del centro, ha recalcado Lafita, que ha anunciado cómo el Equipo de Gobierno ha elegido el Paseo de Almería para instalar la sede de la capitalidad gastronómica. “Almería 2019 tendrá un local privilegiado en el Paseo de Almería. Será una sede que recibirá más de 30.000 visitantes, abrirá los siete días de la semana en horario de mañana y de tarde, y en él se desarrollarán una media de 200 actividades al trimestre, por lo que será otro elemento de dinamización”, ha relatado.

Sobre las medidas que los socialistas han puesto sobre la mesa, la concejala delegada de Comercio ha manifestado su “sorpresa porque esperaba alguna novedad y no iniciativas que ya estamos llevando a cabo desde hace años”. Entre éstas, ha citado algunas como la programación de actividades culturales o la dinamización comercial, “que se realiza con Noche en Blanco, Noche en Negro, San Valentín, Navidad y otras de los propios comerciantes”. Además, ha indicado Lafita, con asociaciones de comerciantes del centro y los barrios, se han puesto más actividades para viernes tarde y sábados tarde, y respecto al urbanismo comercial, ha citado los proyectos de peatonalización del centro.

Frente a la petición socialista de una plataforma comercial 'on line', el Equipo de Gobierno ha recordado la ya existente gracias al apoyo de la Cámara de Comercio y la app creada por la asociación Almería Centro. Igualmente, frente a la petición de zonas de aparcamiento, Lafita ha señalado el convenio que existe con parkings del centro, “con descuentos para los clientes de los comercios”. “Por no hablar del Plan Estratégico Local, que tiene una mesa relacionada con el comercio”, ha enumerado la edil, que ha insistido en la importancia de apoyar a los comerciantes con un mensaje positivo, y no con el que han defendido otros grupos políticos y que, en su opinión, “viene a invitar a los almerienses a no salir de casa o a optar por otro tipo de comercio” en lugar de acercarse al centro a disfrutar de sus comercios, sus establecimientos hosteleros y su vida cultural y de ocio, ha suscrito.