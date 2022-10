¡Gol en la Catedral de Almería!

Con mayor o menor frecuencia, las plazas son en muchos pueblos lugar de ocio para los más pequeños (y los menos). De una forma u otra, es punto de encuentro para diversas actividades. Se echan tardes y las mañanas, se comen pipas, se beben ‘litronas’ y, a veces, se juega al fútbol.

Con las primeras actividades no hay problema, pero ¡Ay el fútbol! no existe deporte en el mundo más odiado en la plaza del pueblo. ¿A quién no le ha servido un banco de portería? Sin deber servir para ello. Y las calles en las que las puertas abandonadas servían para el mismo propósito eran terreno caliente. Con toda la lógica, los vecinos no devolvían los balones que se ‘embarcaban’.

Pero, raramente, una Catedral, del siglo XVI, considerada Bien de Interés de Cultural (BIC) ha sido objeto de balonazos. Y es que, aunque en el mundo del fútbol existe famosas catedrales, como la del Athletic, la de Almería no está hecha para el disfrute del fútbol.

Desde hace ya bastante tiempo (años), los más jóvenes de la zona quedan junto a la fachada de la Catedral para practicar su deporte favorito. Es una plaza que casi alcanza el tamaño de un campo de fútbol y tiene unas amplias porterías. Incluso más anchas y largas que las reglamentarias. Pero no hay que poner reparos.

En la fachada de la Catedral de Almería ya se vienen cantando goles. Y de los buenos. Tanto que han llegado a oídos de los vecinos. Y, lógicamente, estos han salido al campo para pitar el final del partido. Se han colgado la indumentaria arbitral para sacar tarjeta roja a los jóvenes que ‘patean’ la fachada de la Catedral.

El colectivo vecinal Casco Histórico elaboró su propio comunicado. “Todos hemos viajado y en ninguna otra ciudad se permitiría. Inimaginable que, la Catedral de Sevilla, la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, por citar tan solo algunos ejemplos, fuesen objeto de balonazos o sus paredes históricas la portería de futbol de los niños de esos barrios. Es difícil transitar a determinadas horas del día por la plaza de la Catedral si no eres hábil, para sortear los balonazos o las carreras de niños que aprovechan ese espacio para jugar”, decía parte de este.

“En absoluto se trata de impedir que jueguen los niños, que en nuestro barrio tan envejecido siempre son motivo de esperanza, pero sin duda, la plaza de la Catedral y sus paredes que van a cumplir cinco siglos de historia no son la portería de sus juegos infantiles. Los padres que viven en el casco histórico tienen pocas o ninguna opción cerca de sus casas para que sus hijos puedan jugar en zonas expresamente habilitadas para ellos”, argumentaban.

“El Casco Histórico de Almería concentra la mayor proporción de solares vacíos de la ciudad y es urgente habilitar espacios para que los niños puedan salir a la calle y jugar en espacios seguros y protegidos, que hoy por hoy no existen. Además, es recurrente que propios y extraños observen con incredulidad que una Catedral sea objeto de golpes diarios en sus paredes, dando la imagen de que el monumento importa bien poco”, apostillaban.