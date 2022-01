Cazorla: «Acaba 2021 y el PP sigue sin explicar cómo va a cumplir lo firmado con Cs desde 2016 en acuerdos presupuestarios»

«Llevamos años apoyando presupuestos en el Ayuntamiento a cambio de actuaciones buenas y necesarias para Almería, pero el equipo de Gobierno del PP aún no ha ejecutado la mayoría de ellas, de modo que si no saben, no pueden, o no quieren explicar a los almerienses cómo y cuándo va a cumplir con lo firmado por escrito, es absurdo que esperen nuestro apoyo al presupuesto de 2022». Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, quien ha pedido al ejecutivo municipal que «responda ante la ciudadanía por qué son incapaces de cumplir con su palabra».

Cazorla ha lamentado que, del acuerdo presupuestario firmado entre PP y Cs para 2021, no se ha ejecutado ni la mitad de lo pactado. «En ese acuerdo se incluyeron actuaciones pendientes desde años atrás; algunas las esperamos desde 2016, como el servicio público de alquiler de bicicletas, el Consejo de Patrimonio, la creación del Defensor del Ciudadano, y el proyecto para recuperar la cueva de la Campsa, entre otras muchas; otras están pendientes desde 2017, como las mociones para llevar inversiones a los barrios de la Juaida y de Loma Cabrera, otras actuaciones llevan en un cajón desde 2018, como las mejoras comprometidas en el parque Nicolás Salmerón, o en el barrio de Bellavista, y otras pendientes desde 2019 y 2020, como las obras en el barrio de Cortijo Córdoba. Y estos son sólo unos pocos ejemplos de los incumplimientos. La paciencia tiene un límite, y el PP de Almería lo está sobrepasando con creces. Te pueden engañar una vez, pero no una vez tras otra».

A este respecto, Cazorla ha afirmado que «nosotros creemos en la política útil, y por eso venimos apoyando un año tras otro las cuentas del Ayuntamiento, pero el PP nos está demostrando que lo suyo es más la política inútil, es decir, firmar acuerdos que luego no se cumplen. Por eso, nos parece de chiste que pidan consenso a la oposición, cuando son ellos, el equipo de Gobierno, los que tienen que ofrecer garantías, no ya a la oposición, sino a los almerienses, de cuándo y cómo van a cumplir con lo acordado, o si pasan olímpicamente de lo firmado por escrito años atrás, porque, como dice el dicho de nuestra tierra, al final va a resultar que, en Almería, el PP tiene menos palabra que el chapahuevos».

Ciñiéndose al acuerdo PP-Cs firmado para el ejercicio de 2021, Cazorla ha señalado que «siguen sin hacer la rampa pública de varada de barcos, ni la recuperación integral del parque Nicolás Salmerón, ni el rastrillo de antigüedades en el casco histórico, ni poner en valor la cueva de la Campsa, ni las canteras califales, y ya mejor ni hablamos de las mociones aprobadas por el pleno a instancias de Ciudadanos, e incluidas en el acuerdo presupuestario, pero que siguen sin cumplirse, como la que insta a acabar con los vertidos fecales en la desembocadura de la Rambla, el plan de ocio juvenil, las actuaciones en la calle Delicias, o la ordenanza de convivencia ciudadana, entre otras».

Por todo ello, el edil de Ciudadanos ha puesto en duda la credibilidad del proyecto de presupuesto para 2022. «Dicen que asciende a 218 millones de euros, pero saben perfectamente que no van a cumplir ni la mitad de las partidas presupuestarias consignadas, así que, mientras no sepan darnos argumentos de que esta vez sí van a cumplir con los compromisos adquiridos, nuestro voto al presupuesto será un 'no' rotundo», ha sentenciado.