Cazorla se ofrece en Almería como alternativa de gobierno, con "sentido común" y "sin ocurrencias"

Teniendo el Gran Hotel Almería como escenario, anoche se celebró el acto oficial de presentación de Almería Avanza Capital, una nueva formación política de índole municipalista y provincial que, con Miguel Cazorla al frente en la ciudad, nace con el objetivo de convertirse en una alternativa de gobierno que esté al servicio de los almerienses "desde la honestidad, la cercanía, la honradez, librándose de las ataduras de intereses partidistas" que, como ha incidido Cazorla, “ al final son antepuestos a los intereses generales de los almerienses. Cuestión de la que he sido testigo durante los últimos 8 años en numerosas ocasiones en el Salón de Plenos”.

Un acto al que se ha invitado a los representantes de todos los estamentos tanto civiles, como sociales e incluso de ámbito político, en el que Cazorla ha estado arropado por el presidente de Almería Avanza, Pepe Montoya y la Junta Directiva provincial y se dio a conocer al equipo de personas que lo conforman, en un acto "sencillo y cercano", dos de los "sellos" que caracterizan a la nueva formación política.

La "ilusión y el compromiso" han sido las notas predominantes durante todo el acto y donde Cazorla ha explicado a todos los presentes que “Almería se merece un cambio real y verdadero, estar gobernada por personas que tengan sentido común, que sepan gestionar desde lo público, aplicando la experiencia adquirida y no a golpe de ocurrencias como las que nos ha deleitado el Sr. Ramón Fernández Pacheco durante los últimos años.”

El coordinador de Almería Avanza en la capital ha enumerado importantes "temas olvidados" tales como el soterramiento, el proyecto Puerto-Ciudad, el problema del agua, o el "desolador abandono" del centro de la ciudad y de la mayoría de sus barrios, entre otros muchos. Preguntándose Cazorla ¿cuánto hemos perdido los almerienses?, ¿Quién ha ganado con los proyectos caprichosos que se han realizado en la ciudad?”

Cazorla se ha mostrado contundente al asegurar que “no podemos continuar con una ciudad en la que prima el postureo en las redes sociales mientras que los problemas reales de los almerienses no se solucionan. Almería Avanza ofrece cercanía y la confianza, ahora perdida por sus habitantes, de que alguien les va a escuchar”.

“En materia de infraestructuras y comunicaciones tenemos que dejarnos de postureo y avanzar exigiendo sin cortedad a las administraciones, sean del signo político que sean que actúen con libertad, sin que se dobleguen a los intereses partidistas ni de la Junta de Andalucía, ni del Gobierno Central. Para ello necesitamos políticos que nos sintamos libres, no de apariencia, sino de hechos. No concibo la política sin verdadera vocación de servicio, dando solución a los problemas de los almerienses”.

Cazorla ha recogido el "sentir general de abandono", apuntando que “no podemos continuar engañando a la gente, debemos de salir del estancamiento ya manido que desprende olor a naftalina en el que está sumido la ciudad”.

El coordinador de Almería Avanza en la capital ha estado arropado en todo momento por el presidente de la formación política a nivel provincial y su equipo, conformado por personas que tienen en común desear una ciudad mejor, con proyección de futuro, cercanos, honestos, y dispuestos a trabajar con humildad por y para Almería.

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre por qué se ha decidido a emprender este nuevo proyecto ahora, Cazorla ha explicado que “decidí dedicarme a la política para intentar cambiar las cosas, creo que he trabajado y he logrado cambiar algunas. El inmovilismo me ha podido siempre y mi motor y satisfacción es poder ayudar a los almerienses. No siento vértigo ante esta nueva andadura, pero sí mucha responsabilidad”.

Cazorla ha incidido en que “debemos quitarnos las máscaras y hablar en clave de Almería. A los vecinos lo que realmente les interesa y preocupa es que se dé una solución efectiva y real a los problemas que presentan sus barrios, sus calles, en definitiva su ciudad. Confío en que los almerienses sean capaces de valorar el trabajo que hasta ahora he realizado”.

“Almería Avanza es un proyecto muy de calle, sin grandes inversiones, pero eso si reales. Nuestro compromiso con los almerienses irá plasmado íntegramente en el programa electoral que estamos elaborando y en el que se van a recoger todas las inquietudes y necesidades de cada barrio, del tejido empresarial, de los autónomos, de los jóvenes, de los pequeños comerciantes… Propuestas reales que se puedan cumplir sin malgastar el presupuesto municipal.”