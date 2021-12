Cazorla advierte al PP que no espere el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de Almería capital

«El equipo de Gobierno ha ejecutado menos de la mitad de las medidas incluidas en el pacto presupuestario para 2021, de modo que si el PP no sabe, no puede o no quiere cumplir lo prometido no ya a Cs, sino a los almerienses, que no espere nuestro apoyo al presupuesto de 2022». Así se ha expresado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante la rueda de prensa ofrecida este jueves para denunciar los incumplimientos de ese pacto presupuestario en materia de inversiones en barrios.

«Para cumplir y desarrollar actuaciones que mejoren nuestra ciudad, Ciudadanos siempre estará ahí, pero para engañar y tomar el pelo a los almerienses, que no cuenten con nuestro apoyo. Por eso, deberán explicar por qué no se ha ejecutado lo que todavía falta por hacer, si es debido a una falta de gestión, a una incapacidad manifiesta, o a una falta de voluntad, o cualquier otro motivo, y también deberán convencer a Cs y a los almerienses de que van a cumplir con lo firmado», ha subrayado.

Anteriormente, el edil de la formación liberal había denunciado más incumplimientos del pacto presupuestario en materias como participación ciudadana y transparencia, movilidad y medio ambiente, patrimonio histórico y revitalización del centro, a lo que se ha sumado las inversiones comprometidas en barrios como La Juaida, Cortijo Córdoba, Los Molinos, Bellavista o Loma Cabrera. «Hablamos sobre todo de obras y mejoras de los servicios públicos, de arreglos de caminos y viales, de mejorar la iluminación, de aumentar las labores de limpieza, o de facilitar la apertura de más centros vecinales», ha detallado Cazorla.

En ese sentido, ha explicado que la moción para la ejecución de un plan sistemático de mejoras en el barrio de la Juaida fue aprobada por unanimidad el 4 de diciembre de 2017; la moción para la realización de un convenio urbanístico de gestión para los viales y caminos públicos de Cortijo Córdoba, así como un plan sistemático de actuaciones en la zona, fue aprobada en enero de 2019; la moción para la actuación sobre el acerado, por razones de accesibilidad peatonal, en la calle Delicias (barrio de Los Molinos) fue aprobada por unanimidad en febrero de 2020; la moción sobre el estudio y ejecución de actuaciones en el barrio de Bellavista lleva aprobada desde mayo de 2018; y la moción para el estudio y ejecución de un plan sistemático de actuaciones en el barrio de Loma Cabrera, incluyendo la gestión de un centro vecinal, fue aprobada en octubre de 2017.«Llevamos años esperando que se ejecuten en su totalidad», ha afeado Cazorla.

Por todo ello, el edil de Ciudadanos ha pedido al equipo de Gobierno que «explique a los almerienses cómo y cuándo va a cumplir con lo prometido, y que justifique ante la ciudadanía sus incumplimientos». «Llevamos apoyando presupuestos desde 2016, porque creemos firmemente en la política útil y en positivo, pero ya son demasiados años firmando acuerdos que luego no se cumplen», ha sentenciado.