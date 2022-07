Cazorla asegura que el Ayuntamiento está "cabreando a media Almería"

El mayor número de quejas recibidas en el Ayuntamiento por falta de limpieza proceden de El Zapillo y del casco histórico, que son las zonas más frecuentadas por almerienses y turistas, lo que evidencia que los 25 millones de euros al año que nos gastamos en el servicio de limpieza no se están empleando como deberían”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, quien ha ofrecido una rueda de prensa tras las comisiones de seguimiento de servicios municipales concesionados, como parques y jardines, transporte, residuos urbanos o limpieza viaria y de playas. En ese sentido, el concejal de la formación liberal ha lamentado la ausencia de las federaciones de asociaciones de vecinos en dichas comisiones, algo que ha achacado a “la pésima relación de este equipo de Gobierno con las FAVAS; es evidente que el PP no cree en el movimiento vecinal, y se lo están cargando a base de aburrirlos”, ha advertido.

Sobre el servicio de limpieza de calles y playas, Cazorla ha vuelto a denunciar que faltan trabajadores porque no se está contratando el número de empleados estipulado por contrato, al mismo tiempo que ha afeado que desde el equipo de Gobierno no hayan facilitado el dato de cuántos trabajadores de la limpieza han salido hoy a trabajar a las calles de la ciudad. “Es un clamor que Almería está sucia por dónde se la mire, y este alcalde sigue sin tomarse en serio este problema”, ha aseverado el edil.

También ha hablado Cazorla sobre las “numerosas quejas” existentes por la falta de mantenimiento en determinados parques y zonas verdes. “Hay calles y plazas en las que pasan años sin que se efectúen podas, de hecho, sólo en 2021 se recibieron 3.500 incidencias por esa falta de mantenimiento, y en lo que va de 2022 ya hay 1.700 incidencias más”, ha explicado, añadiendo que “tampoco se está cumpliendo con el complemento de 250 euros pactado con los trabajadores de este servicio”.

Durante estas comisiones de seguimiento, desde Ciudadanos han reclamado un plan para soterrar los contenedores de basura siempre que sea posible y recomendable. “En nuestra ciudad hay fachadas de monumentos con contenedores de basura pegados, y sorprendentemente, la concejal responsable, del PP, dice literalmente que Almería no quiere soterrarlos. ¿A qué Almería se refiere?”, ha cuestionado.

En cuanto a la comisión de Surbús, Cazorla ha solicitado el plan especial de Feria, y ha lamentado que todavía no se haya puesto en marcha la ‘Tarjeta 10’, un servicio anunciado tiempo atrás del que podría beneficiarse un alto número de ciudadanos.

Además, en esta comisión ha criticado el “esperpento de una serie de decisiones mal tomadas” en referencia a la “mala planificación de las obras que se están acometiendo en varias calles (Blas Infante, Ricardos, San Juan Bosco, etc.) y que provocan embotellamientos a diario, especialmente en el centro de la ciudad, y cabreando a media Almería”. “Cada vez que se acerca la fecha de las elecciones municipales abren en canal la ciudad con obras electoralistas buscando un rédito político en las urnas, pero los almerienses no son tontos. Esas obras, además de planificarse mejor, pueden y deben realizarse durante los cuatro años de mandato, y no sólo cuando se acercan las elecciones, que parece su momento predilecto para levantar calles y presentar proyectos grandilocuentes”, ha sentenciado.