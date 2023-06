Cazorla: “Me piden que mi voz no se apague y siga resonando” en Almería

El ex candidato a la Alcaldía de la ciudad por Almería Avanza Capital, Miguel Cazorla, ha ofrecido una rueda de prensa para aclarar su futuro político y del partido del que ha formado parte en estos últimos comicios. Aunque no ha obtenido los votos suficientes como para ser uno de los miembros de esta próxima Corporación municipal, Cazorla seguirá en la política desde la ‘barrera’ porque, como ha manifestado, “son muchos los que me han llamado pidiéndome que mi voz no se apague y continúe resonando” , y la suya propia le anima a continuar por una cuestión de “valores” y porque es un “enamorado de Almería”.

Ya con una “perspectiva más reposada y con serenidad”, Almería Avanza Capital ha analizado los resultados obtenidos el pasado 28M, en la que Cazorla y su equipo cosechó 1.463 votos, respaldo que le expulsa del Ayuntamiento, si bien Cazorla proyecta, como lectura positiva, que su formación ha sido la quinta fuerza política más votada en la capital de las diez que concurrían a estos comicios. “Unos resultados que, para tener tan solo tres meses escasos desde que se presentara oficialmente dicha formación política independiente en Almería, son para tener en cuenta”.

De hecho la decisión ha sido no disolver Almería Avanza sino continuar y desde una doble vertiente. Además del partido, que promete defender los “intereses de las personas”, Cazorla ha anunciado la creación de una asociación benéfica, social y cultural, sin ánimo de lucro. Su objetivo “será continuar sirviendo a las personas que tengan algún problema, desde la generosidad y el altruismo que siempre nos ha movido a todos los integrantes de Almería Avanza Capital”, ha concluido.