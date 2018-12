Cazorla niega haber recibido directrices de partido contra el PP y el presupuesto

“Total, absolutamente y de forma categórica”, el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha negado haber recibido directrices regionales de su partido de ruptura con el Partido Popular votando en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Almería en el Pleno del miércoles, del que aún se habla largo y tendido en los corrillos municipales.

Miguel Cazorla "Es mentira que Juan Marín me haya dicho que votáramos en contra"

En esta resaca plenaria y en rueda de prensa, el portavoz de la formación naranja ha acusado al equipo de Gobierno de lanzar “bombas de humo para desvestir –ha dicho– al rey” y “ocultar la verdad” que no es otra, en opinión de Cazorla, que la “ineficacia de gestión del alcalde y del equipo de gobierno del PP” a la hora de cumplir los compromisos adquiridos con Cs en las cuentas de los ejercicios de 2017 y 2018. “Es mentira que Juan Marín me haya dicho que vote en contra, jamás se ha metido en las cuestiones orgánicas de Almería y tengo hasta su respuesta por escrito”, apostilló Cazorla en referencia directa al tuit que el primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Castellón, colgaba en la red social al concluir la sesión plenaria. “Nunca nadie me ha dicho nada, mientras que al alcalde le han puesto a dedo y todo lo que hace es porque se lo dicen en Madrid, en Sevilla, en Almería o en cualquier otro sitio”, se despachaba Cazorla de las declaraciones efectuadas por Ramón Fernández-Pacheco.

El portavoz del Grupo Municipal de Cs tiene otra visión, diametralmente opuesta a la del PP, de lo ocurrido. Según las explicaciones dadas, tras mantener 14 reuniones para negociar el presupuesto con el equipo de gobierno, mandó la tarde del martes un último correo en el que Ciudadanos exigía “garantías, rutas y plazos” a los populares para el cumplimiento de ese 43% de compromisos atrasados que o están en ejecución o sin realizar todavía. Es el “papel” que la formación naranja esperaba, proponiendo la firma del acuerdo el mismo miércoles, antes del inicio del Pleno. La versión difiere en este punto, pues, según Cazorla, esas garantías no llegaron. Tampoco fue aceptada la propuesta de posponer la aprobación del presupuesto una semana.

“Nosotros hemos ido con toda nuestra buena voluntad”, “tenían preparada otra cuestión”, “que no se hagan de nuevas”, son solo tres de las referencias empleadas por el portavoz sobre el voto favorable de exconcejal de Ciudadanos, Mabel Hernández, con el que el equipo de gobierno ha podido sacar adelante las cuentas de 2019. De hecho, Cazorla arrancó su comparecencia ante los medios de comunicación manifestado que a “Cs nos preocupa que el PP se apoye en un concejal no adscrita”, pues “aquí –añadía más adelante–, los únicos que dan bandazos son los del PP”.

La renuncia a firmar el acuerdo se debe a que “los presupuestos no son buenos pese a que llevan muchas propuestas de Ciudadanos” y a la pérdida de confianza en el equipo de gobierno ante ese 43% de incumplimientos que Cazorla quiso desglosar por años con una larga lista a la que también sumó 31 de las 77 mociones sin llevar a cabo. “Nosotros hemos sido nobles, transparentes, leales y responsables, pero, ¿quién se subiría a un coche si ya antes dos veces te han dejado en mitad del camino?”, cuestionó.