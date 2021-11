Cazorla reprocha al PP "falta de palabra" en la antesala de los acuerdos presupuestarios

“Son demasiados incumplimientos y malas prácticas en materia de transparencia, participación y buen gobierno, y con esta forma que tiene el PP de gestionar el bien común de nuestra ciudad, no vamos por buen camino: o el equipo de Gobierno se pone las pilas, o va a llegar un momento en que ningún almeriense les crea”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante la rueda de prensa convocada hoy para denunciar los incumplimientos del PP en temas “vitales” como son la transparencia y la participación ciudadana. En ese sentido, el concejal liberal ha denunciado que “no se ha hecho nada” para crear la Oficina del Defensor del Ciudadano, una iniciativa aprobada en noviembre de 2016 y por unanimidad a propuesta de Ciudadanos, e incluida en varios acuerdos presupuestarios (2017, 2018, 2020, y 2021). “La falta de palabra del equipo de Gobierno es preocupante y del todo injustificable”, ha lamentado Cazorla.

Como ha explicado el edil, en la moción aprobada hace ahora cinco años para crear el Defensor del Ciudadano se proponía instaurar esta figura de cara a prestar un servicio público de asesoramiento, información, y ayuda a los almerienses; una figura que pueda actuar como mediador entre el Ayuntamiento y el ciudadano, ser receptor de sugerencias y quejas, y servir como observatorio específico para el diagnóstico del funcionamiento del Consistorio, evaluando el grado de satisfacción de los vecinos. Además, se instaba a dotar presupuestariamente con fondos suficientes a esta institución a partir del presupuesto de 2017, proveyéndolo también del reglamento correspondiente. “Cinco años después, no se ha hecho nada, y este, repito, es uno de los muchos incumplimientos del equipo de Gobierno del PP con el acuerdo presupuestario firmado con Ciudadanos para la cuenta de 2021”, ha afeado Cazorla.

El concejal de Ciudadanos se ha referido también a otros incumplimientos del equipo de Gobierno del PP relacionados con la ordenanza de transparencia, aprobada en mayo de 2017. “Son numerosos los artículos de esta normativa que no se están cumpliendo. De hecho, algunos epígrafes no han llegado a cumplirse nunca”, ha criticado el portavoz del partido naranja, quien ha puesto varios ejemplos, como el artículo donde se recoge el principio de actualización, es decir, la obligación de mantener al día la información exigida por la ordenanza en la web municipal.

“En la web municipal encontramos datos bastante desactualizados, como el listado de mayores proveedores del Ayuntamiento, que no se actualiza desde hace cinco años, el listado de los contratos de emergencia, que lleva más de un año desactualizado, o el listado de las modificaciones de contratos, que no se actualiza desde 2019. Los últimos datos de gastos por viajes de altos cargos corresponden a 2017, y si accedemos al apartado del registro de intereses y bienes de los cargos electos, vemos que aparecen los de la anterior corporación 2015-2019, ya que figuran aún como concejales Miguel Ángel Castellón, Rafaela Abad, Pilar Ortega, Carolina Lafita, Manuel Vallejo, Indalecio Gutiérrez, o Rafael Esteban, entre otros que dejaron de ser concejales hace tiempo. En definitiva, hay informaciones en la web municipal que no se corresponden con la actualidad de nuestra ciudad”, ha advertido.

Otro artículo de la ordenanza que se están incumpliendo, tal y como trasladan desde Ciudadanos, es el relativo a la obligación de elaborar un informe anual de transparencia por parte del equipo de Gobierno. “Desde mi Grupo Municipal no tenemos constancia de que dicho informe se haya realizado alguna vez, y si se hubiera realizado, no se ha compartido con nadie, lo cual sería casi peor que no hacerlo”, ha valorado Cazorla. Además, la ordenanza obliga a hacer pública la agenda institucional del alcalde y del gobierno local.

Movimiento vecinal y redes sociales

Por último, desde Ciudadanos señalan otros incumplimientos en materia de buen gobierno. “El Consejo General de Participación Ciudadana tampoco está funcionando todavía; el tema de los presupuestos participativos deja mucho que desear; sigue el mal uso de las redes sociales del Ayuntamiento, con bloqueos y comentarios impropios de una Administración pública, y por supuesto, el maltrato crónico al movimiento vecinal almeriense, es decir, a las FAVAS. A este respecto, el edil liberal ha aseverado que “desde las propias FAVAS nos trasladan que se está ejerciendo un control manipulador, generando así una participación ciudadana ficticia”. “Se están cargando el movimiento vecinal asociativo con el constante ninguneo del equipo de Gobierno”, ha sentenciado.