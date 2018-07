Chequeo de compromisos a falta de obras del AVE en la provincia

El Corredor Mediterráneo está en marcha desde Algeciras hasta la frontera francesa. Ya sea con tramos finalizados, en ejecución o en tramitación, todo el eje de la Alta Velocidad tiene calendario cerrado por parte del Ministerio de Fomento. Así lo anunció ayer la plataforma surgida a finales de 2016 en el chequeo semestral del estado de las obras, el primero del ejercicio en curso en el que se ha puesto el foco en el cambio de Gobiernoo y en los compromisos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para mantener las actuaciones programadas. Aún así, técnicos y empresarios pusieron ayer sobre la mesa la necesidad de hacer una "mayor apuesta" en Murcia y Andalucía por los retrasos que se han venido acumulando en las dos grandes olvidadas del país en infraestructuras ferroviarias. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, exhibió ayer en el chequeo de la evolución de las obras del Corredor los logros de una plataforma que ha implicado a la patronal y sociedad civil a la hora de conseguir la voluntad política que permita que este eje ferroviario de ancho internacional hacia Europa sea una realidad lo antes posible. "Los responsables públicos deben estar convencidos de que vertebrar es positivo para el conjunto del país y nunca va a ir en detrimento ni de nada ni de nadie", aseguró Boluda en el transcurso del acto celebrado en Valencia. La plataforma, que ha conseguido más de 75.000 firmas de apoyo al proyecto, 530.000 visitas al canal y 19.000 seguidores en redes sociales, ha enumerado entre los compromisos cumplidos la puesta en servicio del tercer carril en el tramo València-Castellón y entre los pendientes está el AVE entre Granada y Antequera, cuya entrada en funcionamiento está prevista este año; y el tramo Tarragona-Vandellós, en fase de pruebas la doble vía en ancho ibérico eliminando el cuello de botella, que también debe entrar en funcionamiento en 2018. De la misma manera para este año se espera, en septiembre, la puesta en funcionamiento del AVE Murcia-Monforte a través de plataforma de ancho internacional con velocidades reales de 300 kilómetros por hora, y la licitación de las obra de siete tramos de la conexión de alta velocidad entre Murcia y Almería. Sobre la provincia de Almería, lógicamente, fue sólo un chequeo de compromisos porque no se ha colocado ni una sóla traviesa en los últimos siete años. En este sentido, desde el lobby Corredor Mediterráneo han reivindicado la necesidad de recuperar la doble vía de ancho internacional entre Lorca y Baza, así como hacia Almería, dejando atrás la vía única proyectada por el anterior Gobierno. Es más, el técnico ferroviario Xavier Lluch señaló que desde Algeciras hasta la frontera francesa todo el Corredor Mediterráneo ya está en marcha, si bien ha reivindicado el objetivo irrenunciable de la doble plataforma en ancho internacional. El presidente de AVE recuerda que lo que no está en los presupuestos no existe y se queda en los power point en alusión a compromisos que no se han ido materializando en Andalucía que es la región más olvidada.

Sobre las obras de Almería ha pedido celeridad y han recordado el impacto económico para el sector agroalimentario.En la jornada participó el vicepresidente de Ferrmed, Federico Félix, que planteó que los empresarios almerienses "están hasta el gorro" por los incumplimientos que han venido sufriendo por parte de los diferentes gobiernos.