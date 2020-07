Ciudadanos manda al alcalde a buscar fondos de Europa para evitar la subida del 20% del agua

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha instado al alcalde a “remangarse y ponerse a trabajar” para que los almerienses no tengan que pagar hasta un 20% más en la factura del agua después de que se haya aprobado, con los votos del PP y del concejal no adscrito, aumentar la producción de agua desalada para dejar de extraerla de los Pozos de Bernal. En ese sentido, el edil naranja ha propuesto al equipo de Gobierno buscar fondos de la Unión Europea, al tiempo que ha afeado “la no conveniencia de acometer subidas de tasas o asumir el coste con cargo al presupuesto en plena crisis sanitaria y económica, así como la escasa transparencia de dicha subida y la nefasta gestión de la misma”.

“Ya hemos dejado claro que en Ciudadanos estamos totalmente en contra de la sobreexplotación de los acuíferos, en este caso, de los Pozos de Bernal, y que entendemos que hay que avanzar soluciones para acabar con dicha sobreexplotación. De hecho -ha detallado Cazorla- esta situación debería haberse solucionado hace más de 16 años”. Así, el portavoz municipal de la formación liberal ha propuesto que el Ayuntamiento de Almería busque fondos y ayudas europeas.

Miguel Cazorla ha subrayado que existen varios programas de cofinanciación de la UE para inversión en desalación, especialmente para optimizar los procesos y para la reducción de costes en la obtención de agua desalada. “Si bien el Ayuntamiento ya va tarde para las ayudas relativas a 2020 por esa falta de gestión que denunciamos, actualmente se está ultimando el estudio de dichas ayudas correspondientes al horizonte 2021-2027, los Fondos Estructurales, sobre todo a través de Fondos FEDER, que constituirán una herramienta básica para la cofinanciación de proyectos de desalación, así como ayudas al abaratamiento de los costes de producción de agua desalada”. A este respecto, el concejal de Ciudadanos ha puesto como ejemplo el Programa ‘Life’, un programa de Medio Ambiente con cofinanciaciones generales del 55%-60%, y que recoge ayudas para proyectos de mejora en el rendimiento y abaratamiento de los costes de desalación. “El programa para el periodo 2021-2027 contiene acciones en este sentido”, ha remarcado.

Asimismo, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han recordado “las reiteradas exigencias del PP a la Junta de Andalucía cuando ésta estaba gobernada por el PSOE para que, en el momento en el que tuviésemos que tirar del agua desalada, no nos afectara económicamente. El equipo de Gobierno ya pedía entonces que esta subida en las facturas del agua no la asumieran los almerienses”.