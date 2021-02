“Ciudadanos triplica sus esfuerzos para ayudar a comercios, artesanos, hosteleros y agencias de viaje de Almería”. Así lo ha subrayado el coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, tras conocer el incremento de 1.000 a 3.000 euros en las ayudas directas que conocerá la Consejería de Transformación Economía para mantener “la actividad de sectores seriamente perjudicados por esta crisis”.

Burgos ha recordado que “llevamos ya casi un año en pandemia y han sido ya miles de autónomos y pequeños empresarios, demasiados, los que han tenido que cerrar sus negocios, con lo que ello ha supuesto para el empleo en nuestra provincia”. “Estamos en una crisis sin precedentes y los políticos estamos obligados a dar el máximo y a exprimir todos los recursos que están a nuestro alcance para servir de sostén a aquellos que son el motor de nuestra economía”, ha explicado el coordinador almeriense de Cs, al tiempo que ha señalado que “todos aquellos que están logrando mantenerse en pie con muchísimo esfuerzo y sacrificio, necesitan de ayudas inmediatas y directas para evitar el cierre definitivo de sus negocios y la pérdida de trabajo”.

Burgos ha detallado que la Consejería naranja de Transformación Económica, ha pasado de los 46,1 millones de euros aprobados inicialmente hasta los 138,3 millones. De este modo, los autónomos almerienses, más de 60.000 según los datos de afiliación de enero de este 2021, podrán optar a ayudas directas de 3.000 euros frente a las 1.000 iniciales. Así, ha explicado que la cuantía destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía tendrá un montante de 79,2 millones frente a los 26,4 inicialmente consignados. Mientras que la destinada a hostelería también se amplía, pasando de 19,7 millones a 59,1, “unas ayudas que beneficiarán igualmente a la hostelería ya que se incluyen los establecimientos de alojamientos turísticos, las agencias de viajes y los negocios de restauración”, ha precisado el coordinador provincial de Cs.

Burgos ha considerado “crucial” este paso de la Consejería naranja en estos momentos. “No podemos dejar caer a quienes crean empleo en nuestra provincia”. De esta manera, ha criticado “la pasividad” del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, recordando que “el Gobierno negó a Ciudadanos el Plan de Rescate a Pymes y Autónomos propuesto para los PGE, con más de 7.500 millones, sin tener en cuenta que estamos ante una crisis empresarial, que no se debe a una mala gestión, sino a una caída brutal de la facturación. Por tanto, lo que necesitan las empresas, creadoras de empleo, son ayudas directas y no subidas de impuestos ni de la cuota de autónomos ni que se les concedan créditos que aumenten de manera innecesaria la deuda de los negocios”. “En Ciudadanos tenemos claro que estará será nuestra línea de trabajo, es decir, activar medidas que vayan dirigidas a ayudar a quienes más nos necesitan ahora, medidas que ayuden a salvar personas y a salvar puestos de trabajo”, ha aseverado el coordinador provincial de Cs en Almería.