Ciudadanos tendrá primarias en febrero en Almería con más de un candidato

Ciudadanos tendrá en la capital un intenso mes de febrero con las primarias para elegir al alcaldable de las municipales del 26 de mayo. Los poco más de 400 militantes de Almería tendrán que elegir entre la continuidad de Miguel Cazorla al frente del Grupo Municipal de Cs o la renovación que supondría la elección de otro cabeza de lista y las alternativas se multiplican, aunque todavía no se hayan hecho oficiales.

Una vez que la ejecutiva nacional apruebe el próximo lunes el reglamento de primarias, se irán conociendo los afiliados que van a batallar contra el actual portavoz de Ciudadanos, que ya anunció en marzo del pasado año que optaría a la reeleción de las municipales. De momento, se han puesto sobre la mesa sin confirmación los nombres del diputado nacional de Cs y arquitecto Diego Clemente, el que fuera portavoz en Roquetas hasta dar el salto a las Cortes Generales, así como el del empresario óptico Francisco García.

400 afiliados se requiere para que se puedan celebrar primarias en las agrupaciones, según los estatutos de Ciudadanos

Y suena con fuerza también un grupo de trabajo por la renovación que gana peso entre la militancia y que ya doblegó a Miguel Cazorla en el proceso interno de mayo de 2017 para dirigir la junta directiva de la capital. Según ha podido conocer este periódico, se trata de una corriente contraria a la política marcada por el Grupo Municipal en la última legislatura, sobre todo por la falta de acuerdos con los partidos de la oposición y que se presentan como proyecto de equipo frente a personalismos y salidas de tono que generan un serio desgaste para las siglas de la formación naranja como la crisis de Mabel Hernández o en su día el Cazorlazo de la investidura.

Ante un escenario de voto fragmentado en el que es muy probable que se muevan en un pañuelo porcentual reducido, como ya ocurriera en las primarias que ganó por la mínima la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, no se descartaría la integración en dos o más listas de los que hoy piensan presentar una alternativa. La aritmética electoral hace extraños compañeros de viaje. Pero ya habrá tiempo de analizar la fuerza de la pulsión de cambio entre los afiliados y si realmente quieren la mutación de la estrategia y gestión del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Miguel Cazorla fue proclamado candidato por unanimidad en las primarias del 22 de noviembre de 2014 en una votación con la tutela del Comité de Garantías Electorales, sin abstenciones ni votos en blanco, y desde entonces ha vivido tanto victorias como derrotas en los procesos intestinos. Una vez que la ejecutiva nacional apruebe la carrera de los alcaldables, en las capitales de provincia y ciudades con más de 400 militantes, tendrá que afrontar su principal batalla ante la atomización de las bases del partido en la capital y la opción por la que se decanten.

Los alcaldables de los 102 pueblos almerienses restantes serán designados por la dirección del partido

En abril del pasado año no eran ni 350, por lo que la cifra de altas no ha cesado. Eso sí, el apartado 2 del artículo 41 de los nuevos estatutos, el que fija la hoja de ruta de las primarias, se deja bien claro que deben llevar más de seis meses inscritos en la formación, así como estar al día en el pago de cuotas. Otra norma denuevo cuño es la elección sólo del cabeza de lista y no de los cinco primeros puestos como antes. En los 102 municipios restantes de la provincia, habrá propuesta del Comité Autonómico sobre el alcaldable y la dirección estatal tendrá la última palabra.

El dedo salomónico de los candidatos va a tener en cuenta la gestión que se ha venido realizando por parte de los portavoces durante los últimos cuatro años y aceptarán las quejas y sugerencias que lleguen desde los órganos locales y regionales. Se conocerán primero los que van a liderar las listas de las grandes ciudades y es muy probable que aquellos que han vivido ciertas controversias y polémicas en el desempeño de su cargo, como ocurrió con el edil de Cuevas Indalecio Modesto, no renueven al frente de la candidatura y tengan que conformarse con otro puesto. Para ser candidato se exigirá una antigüedad de nueve meses.