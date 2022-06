“Ciudadanos rebajará la cuota de los autónomos almerienses un 30%, será a los que no tienen acceso a la tarifa plana”. Así lo ha anunciado hoy el candidato de Cs al Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería, Vicente García, en una reunión que ha mantenido con asociaciones de comerciantes y empresarios de la capital y sus barrios, trasladando, de esta manera, la propuesta que ha presentado hoy el candidato de Cs en Andalucía, Juan Marín. “Es necesario aliviar la carga fiscal de estos trabajadores por cuenta propia, pero también establecer iniciativas que impulsen sus ventas”.

“En el encuentro de hoy no sólo queríamos hablar de propuestas, sino de recabar las propuestas, inquietudes o problemas que nos quisieran trasladar los comerciantes”, ha expresado Vicente García. Así, uno de los principales aspectos que han destacado es la “competencia feroz” a la que se enfrentan diariamente con las grandes potencias actuales de comercio online. “Tienen claro que no todos los negocios pueden basar su futuro en este tipo de venta digital, aunque valoren el aspecto de la digitalización como un plus a su actividad, pero sabemos que su futuro pasa por ofrecer ese elemento diferenciador que les caracteriza y les hace diferentes”, ha señalado, refiriéndose a “la cercanía, la exclusividad y la calidad de su servicio”. Por eso, el candidato liberal por la provincia de Almería ha considerado “fundamental” que se establezca un “Plan de Marketing diseñado para impulsar el acercamiento a estos negocios y, de esta manera, dinamizar su economía”.

Vicente García ha detallado que la ayuda para los autónomos será de 1.200 euros anuales “o pagar 200 euros en vez de 300”. El cabeza de lista por Cs ha recordado que “fue nuestra formación la que impulsó desde el Gobierno de la Junta la tarifa plana para los trabajadores por cuenta propia en 2017 desde la oposición, lo que ha supuesto 52 millones de euros destinados a 560.000 autónomos en Andalucía, lo que nos ha convertido en una región puntera en este aspecto”. "Ahora, esa tarifa plana la prorrogaremos tres años más".

Una cita que ha contado con la Asociación de Comerciantes de El Alquián, Asociación de Empresarios y Comerciantes ASEBAM (Mediterráneo-Oliveros), Asociación de Comerciantes de La Cañada, Asociación de Comerciantes de El Toyo, Asociación de Comerciantes de El Zapillo y Ángel González, de la Plataforma Recuperación del Centro de Almería. Junto a ellos, Rosa Maldonado, Rafael Burgos, María José Navarro y David Bonillo.