Códigos QR en las dependencias del Ayuntamiento de Almería

El Ayuntamiento de Almería, a través del convenio rubricado entre el Área de Familia, Inclusión e Igualdad y la Asociación Provincial de Personas Sordas (ASOAL), ha comenzado la instalación de puntos accesibles en dependencias municipales para personas con discapacidad auditiva. Se trata de paneles con códigos QR que facilitan el acceso a la información sobre los servicios y requerimientos de cada espacio, con vídeos en lengua de signos para este colectivo. Una iniciativa en la que Almería es pionera, tal y como ha destacado en su visita al Centro de la Mujer de Cortijo Grande la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha comprobado el funcionamiento de este nuevo recurso, acompañada por la concejala delegada del Área, Paola Laynez, y el presidente de ASOAL, Pepito Rueda.

Vázquez ha destacado que “en el Ayuntamiento estamos orgullosos de ser pioneros en esta acción para proporcionar una accesibilidad universal a todas las personas con esta discapacidad. Y por ello hay que agradecer el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y las Asociación, puesto que seguimos trabajando para que todas las personas que vivan en Almería puedan acceder a todos los servicios de forma igualitaria. Por eso el objetivo es seguir ampliando el convenio entre el Área de Familia, Inclusión e Igualdad y ASOAL. Para que podamos tener este acceso con estos códigos QR en más instalaciones municipales y dar ese servicio fundamental a los almerienses y también a los visitantes”.

A los instalados en los cuatro centros de Servicios Sociales Comunitarios (Casco Antiguo, Ciudad Jardín, Nueva Andalucía y Rambla Belén-Amatisteros) y los tres Centros de la Mujer (Terriza, Cortijo Grande y Los Molinos), se sumarán en breve las dependencias centrales de la delegación del Área de Familia, Inclusión e Igualdad y en las de Integración Social, Participación y Distritos, en el Registro General (Plaza de la Constitución) y en las seis oficinas periféricas del Registro General, llegando a un total de quince.

En palabras de Pepito Rueda, “hay que agradecer al Ayuntamiento la especial sensibilización por la inclusión, por las personas con discapacidad en general y con la auditiva en este caso particular. No es algo fácil. Conseguir esto no es fácil pero es verdad que gracias a su disponibilidad del Ayuntamiento y también por el Real Decreto que se ha aprobado en Andalucía también podemos acceder cada vez más a la accesibilidad y ser cada vez más iguales dentro de la sociedad”.

Próximas actuaciones

La Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL) está desarrollando el proyecto ‘En lengua de Signos Española 2023’ en virtud del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento el pasado 17 de julio. Entre sus objetivos más importantes está la instalación en dependencias municipales de estos códigos QR que faciliten el acceso a la información a este colectivo pero, tal y como informa Paola Laynez, “también se está trabajando en el desarrollo de una aplicación que permite a cualquier persona sorda ser atendida con traducción simultánea a lengua de signos cuando hace cualquier consulta en dependencias municipales”.

Además, en el marco de este proyecto, asociación y Ayuntamiento están promoviendo la presencia de intérpretes en actos y actividades de interés para la comunidad sorda con el objetivo de que puedan asistir a cualquier área, acto o celebración que organice el Ayuntamiento de Almería.