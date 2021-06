“No hay ninguna irregularidad económica en el Juan Pablo II”

La Fundación Educatio Servanda, titular del colegio Juan Pablo II de Almería capital, desmiente cualquier tipo de “irregularidad económica y docente” en el centro tras la información publicada en este medio, que hacía referencia a la reclamación administrativa y las denuncias ante lo Mercantil de María del Mar López Andréidenta del Patronato FES-Almería, vicepresidenta, además de canciller del Obispado de Almería y dueña del inmueble del colegio frente a Fundación Educatio Servanda.

María del Mar López acusa a la Fundación de “no llevar a cabo la remisión de cuentas anuales de ningún ejercicio”. Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, es claro en su respuesta: “La titularidad del colegio es de la mercantil creada en su momento, esta rinde cuentas en el Registro de lo Mercantil, que es donde debe rendir. Claro que no rinde cuentas en la Fundación, porque no compete, porque es una mercantil, y por lo tanto, el Registro de lo Mercantil tiene todas las cuentas de todos los años. No hay la más mínima irregularidad económica en cuanto al colegio.”

Corvera insiste que no existe ningún tipo de anomalía en las cuentas del centro: “Todas las cuentas están presentadas en fecha y forma cada año. Es falso que haya anomalías en las cuentas del colegio”.

El presidente de la Fundación asevera que detrás de esta denuncia hay otros intereses y señala el principal: “La pretensión de María del Mar López Andrés, que es la dueña del edificio donde está el colegio, es recuperar el colegio. No sé cual es su intención... vender el inmueble, arrendarlo... la que sea, pero, desde luego, un interés económico”. Según Corvera, la “pretensión económica” de las acciones de María del Mar “vienen de largo”: “Al igual sucede con la finca del Pocico en Aguadulce. También pretende venderla cuando nosotros estamos dentro como arrendatarios y se nos pretende echar con una mano detrás y la otra delante. La vicepresidenta de la Asociación Familia de Dios es también la titular del inmueble. Al final se resuelve a través de una rescisión amistosa del contrato, pero ella quiere vender la instalación. Y quiere también el inmueble del colegio. Pero el inmueble del colegio tiene un contrato de cesión gratuita de uso, no tiene un contrato de arrendamiento, que es lo que ella pretende desde el principio en este conflicto, tener una renta del colegio o que le devolvamos el colegio para que ella pueda vender el inmueble o lo que corresponda”.

En definitiva, Corvera asegura que “el colegio no tiene problemas económicos. Se cumple escrupulosamente con todas las cuestiones económicas”. Incluso asegura que este año “se han quedado niños fuera”, pues la oferta ha superado a la demanda. Además, agrega que “el obispo de Almería (quien forma parte del Patronato) tiene en su poder, entregada por mi, desde hace días, todas las cuentas de la Fundación desde su creación con el encargo expreso, si tiene a bien, de que haga una auditoría económica interna de todas las cuentas y movimientos bancarios, todo lo que necesite, de la Fundación. Por supuesto, el obispo de Almería está informado de esta cuestión y me ha dado la autorización para decir que él tiene estas cuentas y que él hará con ella lo que corresponda”.

Además, el presidente de la Fundación Educatio Servanda asegura que la mercantil que rige el colegio “no fue creada a espaldas de nadie”. Asegura que el contrato de cesión de uso gratuito lo firma ella (María del Mar) con la mercantil en 2016. Así No tiene sentido. El contrato que tiene la Junta de Andalucía para proceder al traslado de la titularidad de la Familia de Dios a la Mercantil necesita la revisión de la Junta de Andalucía. Ahí están las firmas de la propietaria del inmueble y de la mercantil”.

En la reclamación administrativa que realiza la Asociación Privada de Fieles ‘Familia de Dios’ también se añade “arbitrio interno respecto a las actividades extraescolares ofertadas por el colegio, mediante un trámite llevado a cabo bajo orden del presidente de la Fundación FES-Almería”.

Juan Carlos Corvera, presidente de la Educatio Servanda, explica al respecto que “antes de llegar al colegio, este estaba en caída libre. Estaba desahuciado. Entre otras cosas, porque no había un seguimiento de la Familia de Dios, y nosotros les hemos dado una nueva vida. Es lo que hacemos con el resto del colegios. Dentro de esa nueva vida hay un cambio de gestión y se traslada a los profesores que hay que ir por las tardes, ya que solo están yendo por las mañanas y están dejando de ir al colegio muchas horas que están en su convenio. Esto, evidentemente, al principio genera en el claustro una resistencia. Esto supone un cambio de gestión que levanta entre el profesorado, no entre las familias, porque ese supuesto padre es un profesor”.

Corvera argumenta que “hubo elecciones sindicales el año pasado. Y fue entonces cuando el representante sindical dice a los profesores que acabaría con lo de las horas por las tardes. Y le votan para que realice esta acción. Pocos días después se presenta una denuncia de un supuesto padre diciendo que los profesores están dando clases que no les corresponden y que los padres están pagando una cantidad cuando es una cuestión gratuita. La inspección fue, como corresponde. La Inspección Educativa recibe escritos permanente y siempre se designa un inspector que acude al colegio. El inspector estuvo en el colegio tres veces y no registró ninguna anomalía. Además, nosotros estamos encantados de que la inspección venga a nuestros centros porque lo que hace es garantizar a los padres que las cosas se hacen bien”.

Corvera añade y quiere dejar claro que “los padres no pagan nada por el colegio al ser concertado y los que voluntariamente quieren pagan las actividades de la tarde que son fuera del horario escolar”. En cuanto al padre que envió el escrito, Cervera asegura que “ese padre, que es profesor, está constantemente pidiendo su antiguo estatus, que es el de trabajar por las mañanas, cobrando lo mismo pero trabajando el 60% de las horas que tiene en su convenio”.

“Gozamos del respaldo de la Diócesis desde el inicio”

Tras la noticia aparecida en Diario de Almería, la Fundación Educatio Servada emitió ayer un comunicado en su página web desmitiendo las acusaciones formuladas por la Asociación Privada de Fieles ‘Familia de Dios’ que recoge este medio.

En ese comunicado se explica que “la Fundación Educatio Servanda Almería ha contado desde sus inicios con el respaldo de la Diócesis de Almería y de su Obispo titular, entonces Don Adolfo González Montes, conforme al cual se promovió la presencia de la Fundación en Almería, asumiendo la titularidad del centro docente, hoy Colegio Juan Pablo II, con el único y exclusivo objeto de servicio a la Iglesia, que preside los fines y actividades de esta Fundación, presente hoy en no pocas Diócesis de la Iglesia en España, con gran apoyo de las familias españolas y de la sociedad en su conjunto. Así ha sido en Almería, donde la Fundación Educatio Servanda ha gozado del pleno respaldo diocesano en el proyecto desarrollado y que en estos días ha renovado expresamente Don Antonio Gómez Cantero, Obispo Coadjutor de Almería, a quien el Papa, desde el 12 de mayo, atribuye exclusivamente los derechos, oficios y facultades que competen conforme a la norma legal al Obispo Diocesano. Todo ello hace especialmente grave las informaciones difundidas, supuestamente con base en la denuncia formulada por la Asociación de Fieles “Familia de Dios”, que intervino desde el comienzo de la presencia de la Fundación en Almería, y ahora so pretexto de otros intereses, imputa anomalías a una Fundación de la que su representante, Doña María del Mar López Andrés, es miembro del Patronato desde la constitución de la Fundación y además Vicepresidenta”.De la misma forma, exprensa que rechazan, “por falsas, las informaciones difundidas y en particular las referidas a la cuentas anuales, pues la Fundación asumió la titularidad del centro docente en cuestión, a través de una sociedad mercantil constituida por la Fundación, conforme al modelo de organización institucional establecido para la gestión del conjunto de los centros educativos, siendo así que es ésta sociedad y no la Fundación la que está obligada formular, aprobar y depositar las cuentas en el Registro Mercantil, lo que ha sido cumplido de manera escrupulosa durante todos los ejercicios, correspondiendo a la Fundación, en cuyo Patronato está presente, como se decía, Doña María del Mar López Andrés, la supervisión de las actividades”.