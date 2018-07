Los Coloraos ante Almería

Se tenían conocimiento de los ataques que se preparaban contra las costas del Reino de Granada, así el bando del Gobernador en Granada Fernando Delgado Burgos , de 9 de Agosto de 1824 -Almería pertenecía al Reino granadino- prohibiendo las reuniones de 5 personas en calles o plazas. Se investigarán las reuniones en lugares públicos y se castigarán rigurosamente, si estás se realizan por motivos revolucionarios. Se prohíben reuniones en casas particulares, especialmente si pertenecen a constitucionalistas. Se expulsará a forasteros de las ciudades. Deben entregarse las armas a la autoridad, salvo los acreditados realistas. Las Casa de bebidas cerrarán a las 21 horas (legajo 7973. -Archivo Ministerio de Justicia , Madrid-.

En Almería existía una enorme preocupación por la posible unión de los 400 contrabandistas de Alboloduy, unidos a los liberales almerienses y a los atacantes procedentes de Gibraltar, la expedición de Iglesias se seguía desde Dalias, mediante señales de espías liberales.

Pensaban los de Pablo Iglesias que podrían hacerse de unos 15.000 quintales de plomo

Las autoridades Almerienses, brigadier Antonio Campos, las autoridades del Municipio, el Comandante de Artillería Juan Soler, Comandante de marina Juan Leal de Ibarra, Alcalde Dionisio Martínez Angulo, el ex Alcalde y abogado Pedro Martínez Romacha, el oidor Antonio Guajarda, las autoridades del absolutismo almeriense , acuerdan un bando del Gobernador Sebastián Pírez y Feliú, que ya era Gobernador con los liberales en Almería, había sido amigo de Riego, y en esas fechas se encontraba con los absolutistas, temeroso de levantar sospechas y represalias, se ordenaba: Que saliesen de Almería los militares que no ocupasen puestos del Estado Mayor o agregados a los Militares. Que los paisanos que no llevasen tres años residiendo en Almería abandonasen la ciudad. Suprimir la feria. Les daban 24 horas a todos los que fueron milicianos liberales para entregar las armas, amenazados de duras penas . Incluso se forman patrullas realistas para vigilar día y noche la ciudad . Se solicitan a Granada el envío de 100 hombres para reforzar la defensa de Almería ( según José Antonio Martínez de Castro, publicado en prensa en 1924 y recogido en mi libro "El Episodio de los Coloraos"). El Gobernador Feliú se mostró como un ferviente realista, aunque fue destituido del cargo el 2 de Octubre de 1824, por el mal comportamiento mostrado con el Conde de Ofalia cuando llegó desterrado a Almería.

Antes de profundizar en la cuestión de los Coloraos ante Almería deseo dar a conocer nombres de personas de tal expedición que sobrevivieron, otros murieron sin detallar sus antecedentes y que tras años de investigación he podido saber de ellos. Jose Blund de Málaga vivió posteriormente en Gibraltar, José Riera de Málaga, ya traté su persona en anteriores capítulos, Tomás España, de Alicante, capitán del buque Marcos Ripoll, de matrícula de Villajoyosa, estuvo emigrado en Gibraltar (Legajo 606 AMA). Con lo cual deducimos que contra Almería llegaron un bergantín y cuatro buques menores, el de Bru, Arquel, Tomás España y Borrasca. Testimonios de la época, que se citarán, lo confirmaban, además dela Jaberga del contrabandista Manuel El Chato, que posteriormente ayudaría a liberales para huir a Tánger. Sobrevivieron Francisco Delgado, muy amigo en Tánger de Valdés, el de Tarifa y de Zenón de Orue, antiguo cónsul liberal español y protegidos por cónsules de Estados Unidos, Inglaterra y Baja de Tánger -deseoso éste que los liberales españoles entregasen Ceuta, en otras ocasiones todos los presidios en Marruecos, entre ellos Melilla, al Sultán de Marruecos, a cambio permitiría que los americanos insurgentes, fundamentalmente colombianos, atacasen desde Tánger -como realmente sucedería- a las naves y costas españolas. Sobrevivió un tal Jiménez, creo que Jacinto, Antonio Cros, estos acompañaron a Delgado. Sabremos sobre Tomás Rey; Juan José Espino Alvarado, Brigadier tuerto; Juan Lluch, según su expediente en Archivo Militar de Segovia; el militar Luis Rute y Rivera, Capitán y de comportamiento heroico en la Guerra de la Independencia, muere en Almería el 24 de Agosto de 1824; Bernardino Bustamante, según su expediente en Archivo Militar de Segovia lo traté en EL DIARIO DE ALMERÍA EN SEPTIEMBRE 2017, volveré sobre este fraile y héroe con el Empecinado en la Guerra contra los franceses, muere en Almería. El Capitán Antonio Hoyos y Miel, ya estudiado en anteriores capítulos, volveré sobre su figura como liberal. Distinguiremos la vida de Francisco Bustamante Guerra, de la de su hijo Joaquín Javier Bustamante Fondevila; sobre las pretensiones del Coronel Suarez de ser Gobernador en Almería, al igual que Morcillo, triunfando los liberales… es decir, el tema de los Coloraos está abierto y se estudia, fue un Episodio que sacudió Almería y al resto de España.

El Fontana era un buque de 18 cañones, según Regato traían 60 hombres, otras fuentes hablan de 48 en El Fontana, pero venía con otras 4 naves; traían 1.600 fusiles, 600 uniformes, Guerreras roja, en los cuellos con distintivos verdes, pantalón blanco, morriones con plumas blancas y rojas, eran uniformes de la infantería británica, pensaban que en Almería tendrían una gran cantidad de seguidores. Además Francisco de la Cuadra, que fue Jefe político en la Mancha estuvo con el antiguo diputado Alonso Flores Estrada, en la Taha de Marchena y Alpujarra fomentando la revolución entre los enemigos del Altar y el Trono. La bandera liberal era morada amarilla y verde.

Pensaban los de Pablo Iglesias que en Almería podrían hacerse de unos 15.000 quintales de plomo y otros tantos de Alcohol, que en la Taha de Marchena contarían con 200 caballos y unos 20 en Almería. Que contaban en Almería con Cea, Subdelegado de Policía, con el acaudalado Felipe Gómez, el liberal Joaquín Vilches, que en Cullar, Ubeda, había gran cantidad de liberales, según informes de Cuadra.

El día 13 de Agosto en Roquetas el liberal Blas Sirvent llegó al bergantín e informa a Iglesias de la situación de Almería (legajo 7972 Archivo M. Justicia), donde han sido apresados los destacados del liberalismo. Sirvent prometía a Iglesias que en el Río Andarax se le unirían hasta 200 hombres desarmados, pues los realistas localizaron las armas. Pero Antonio Santos recibió noticias de los militares almerienses, de que no se unirían al levantamiento. Los liberales de Iglesias nombraban a Joaquín Vilches Comandante de las tropas de Almería, pero éste había sufrido registro de su casa y estaba en manos de los realistas. Los liberales deciden desembarcar en la boca del Río Andarax, ya entrada la noche. Solamente les esperan unos 40 hombres, que el Teniente Coronel Juan Lluhg pudo atraer en las minas de Gádor.