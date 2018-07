Los Coloraos y los rompimientos liberales

La preparación de un desembarco liberal sobre Costas del Sur de España se realizaban en Gibraltar y en Tánger, con facilidad en la ciudad africana debido que el Cónsul de España en Tánger era Zenón de Orue, un liberal decidido, que mantuvo su cargo tras la caída liberal en 1823, favoreciendo a los emigrados políticos españoles en Tánger. Moreno Guerra llevó a Tánger los planes revolucionarios en Gibraltar, contaron los revolucionarios con el apoyo del hebreo Aarón Caldoso, que durante una epidemia en Gibraltar tuvo la negativa de Fernando VII de establecerse en tierra española y desde entonces odiaba al Rey Fernando. Judah Benoliel aportó ganancias. El comunero francés Housson de Tours, el fraile revolucionario Nebot, Francisco Delgado, antiguo administrador de Correos en Murcia, trabajaban por conseguir apoyos en la Península contando con revolucionarios en Algeciras, Ronda, San Roque. José María de Regato "Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar, Archivo del Palacio Real de Madrid", informa sobre estos momentos, aunque con ciertas equivocaciones, como confundir a Francisco Bustamante Guerra, con su hijo Javier Joaquín Bustamante Fondevilla, ya que el padre fallece en diciembre de 1823 y no participa en la expedición que sale de Gibraltar.

Entre los masones en Gibraltar destacamos a Núñez Arenas, López Baños, Felipe Benicio Navarro. En Tánger eran masones Francisco Golfín, Zenón de Orue, Francisco Valdés.

En Gibraltar se organizaban los Comuneros mediante la Santa Hermandad, contando con Díaz Morales, Septien, Rojo, Beltrán de Lis, cuentan con el apoyo de Núñez Arenas . Resultó que Valdés, coronel profesional, despreciaba a Pablo Iglesias, que fue Regidor en Madrid en el trienio liberal y Capitán de Milicias, pero no militar profesional. Ante ello deciden dos expediciones desde Gibraltar, una ataque contra Algeciras o Málaga y otro en tierras de Levante, Almería y con la posibilidad de llegar a Alicante. La mandada por Valdés la denominarían 1ª división del Ejército Liberal. La mandada por Pablo Iglesias González sería la 2ª división del Ejército Liberal, en esta participarían Benigno Morales , Francisco Delgado, Bustamante Fondevilla, Bernardino Bustamante, Cougnel de Monterlot, capellán Boiques y otros muchos, unos conocidos, y otros que he podido investigar sobre ellos en archivos españoles, se afirma que embarcaron 48 hombres. Pensaban éstos liberales poder llevar la revolución a Málaga, Almería, Granada, Cartagena, Alicante, incluso a Valencia. La realidad sería diferente. Las intenciones de los revolucionarios eran distintas, así al ser interrogado Pablo Iglesias el 28 de diciembre de 1824 por los realistas, en el juicio seguido contra su persona, expresaba que los revolucionarios planificaban asesinar al Rey Fernando, incluso declara que un primo suyo era el encargado de realizar tal ataque contra el Rey (legajo 5625 AHN), pensaban establecer una República al estilo de Méjico o los Estados Unidos. Francisco Valdés igualmente era partidario de terminar con el Rey y la familia Real. Pero el Gran Dictador en Londres, Espoz y Mina, General Jefe de las conspiraciones, era partidario de establecer en España una Constitución.

El seguimiento de la conspiración liberal en Tánger fue nulo, Zenón estaba con liberales, tras conocidas las intenciones revolucionarias de Benigno Morales por Palacio, las cartas que detecto Juan González de Rivas de Morales en Marzo de 1824. Zenón de Orue tiene que informar al Gobierno sobre la conducta de éste conspirador, mas se limitaba a contestar manifestando que Benigno Morales pasó de Cartagena con Torrijos a Gibraltar, desde allí marchó a Tánger, ignorando su paradero y no teniendo información sobre esta persona, en realidad no mencionaba nada sobre el periodista que destacó en El Zurriago, como gran revolucionario (legajo 6234-1, AHN). Los informes del Cónsul francés, Goublot, en Tánger trataban al cónsul Zenón de Orue de extremista revolucionario contrario al Rey de España y estas informaciones las transmitía a las autoridades españolas en el Campo de Gibraltar, en Algeciras y a autoridades militares francesas en Cádiz.

Los esfuerzos del cónsul Rivas en Gibraltar fueron considerables, no podía evitar los alistamientos de revolucionarios, incluso los revolucionarios ofrecían 20 duros a los soldados franceses cercanos a la bahía para enrolarse en las expediciones contra las costas españolas cercanas. El Gobernador inglés en Gibraltar Chatham dice carecer de pruebas para expulsar de Gibraltar a revolucionarios, además que éstos cuentan con pasaportes falsos, cambian continuamente de domicilio o viven en barcos en la bahía. Se puede multar con 50 libras por cada enrolado revolucionario en buques, pero se necesitan testigos para para que testifiquen contra esos enemigos de España, y así hacer pagar al patrón del barco (legajo Estado 5625 AHN). El problema consiste en que Rivas carece de recursos, el Estado le debe numerosos sueldos y gastos extraordinarios realizados para tener información de espías, Rivas había comunicado el 29 de Julio de 1824 que se le debían gastos de 6.150 reales, el sueldo de un año, aunque le prometen que Hacienda pronto le pagaría (legajo Estado 8301 AHN)… que ha tenido que recurrir a prestamistas judíos que le apremian, además de saber que don Francisco Lefer le va a sustituir como cónsul en Gibraltar. Siempre hemos sabido que los Borbones no han sido agradecidos con sus servidores. Además Francisco Valdés es amigo del Capitán del Puerto de Gibraltar que informa a revolucionarios perseguidos para no ser capturados, incluso desmiente de que se preparen en la bahía buques para acciones contra España.

El 27 de Julio 1824 se detiene a parte de las guarniciones de Algeciras y San Roque por estar con los liberales. El 31 de Julio hubo levantamiento en la Serranía de Ronda de partidas liberales al mando del que fue alcalde constitucional de Jimena José López Herrera, en conspiración con los revolucionarios de Gibraltar. Los rompimientos contra costas del Sur y Levante, se inician, Valdés parte con tres faluchos, marcha contra Algeciras el 3 de Agosto de 1824, no pudiendo atravesar punta Europa, por los malos vientos, desembarca tomando Tarifa, donde resiste unos días. Antonio Marconchini intenta socorrer a Valdés y parte para Estepona, mas puede desembarcar en Marbella el 7 de Julio; los masones solicitan a Pablo Iglesias que auxilie a Francisco Valdés, pero éste se niega partidario de marchar hacia costas de Almería. Pablo Iglesias había tenido cargos de responsabilidad en el exilio en Gibraltar, fue Secretario del Ministerio de la Península hasta mayo de 1824, posteriormente fue Secretario en Gibraltar del Ministerio de Guerra. Parte desde Gibraltar el 7 de Agosto en el Bergantín de Basssano, en unas declaraciones e informes llamado Fontana, en declaraciones ante la justicia de Pablo Iglesias y otros, lo llamaban Federico, acompañado por otras pequeñas embarcaciones. Estudiaremos estos desembarcos en próximas entregas.