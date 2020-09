Malestar del Comité Vecinal debido a su “expulsión” del último Pleno

El Comité Vecinal, órgano creado por el Ayuntamiento y en el que están representadas las federaciones y asociaciones de vecinos, ha presentado un escrito en el Registro Municipal dirigido al alcalde en el que expresa su malestar debido a que les fue impedido a sus representantes, cuatro personas, el acceso a la sesión plenaria celebrada el pasado día 25 de agosto. Y en la que, precisamente, se debatía para su aprobación el Reglamento de Participación Ciudadana y la nueva división de la ciudad por distritos, un asunto de “máximo interés” para el colectivo.

Firmado el escrito por las cuatro federaciones vecinales, explican que el acceso les fue denegado por causas de seguridad sanitaria, si bien consideran que había aforo suficiente como para permitir a los representantes seguir la sesión plenaria y el transcurso de las intervenciones.

El Comité Vecinal, satisfecho porque la aprobación inicial del Reglamento haya llegado, por fin, a Pleno, no está de acuerdo con la división territorial efectuada por el equipo de gobierno al considerar que los cuatro distritos creados no atienden a un reparto equitativo, ni en número de población ni equipamientos como centros de salud. Califican de “tropelía” que se les invitara a no estar presentes en el Salón Noble.