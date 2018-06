Comuneros de Cuatro Vegas exigen elecciones ante la "nefasta gestión"

En el bar de la CASI Partidores, con un partido en redifusión de fondo, compareció ayer un grupo de comuneros de Cuatro Vegas, encabezados por Vicente Serrano, para denunciar públicamente las "maniobras" del presidente de la comunidad de regantes porque ha desconvocado la asamblea nada más conocer que hay candidatura alternativa y también para dar a conocer los ejes de su proyecto que será radicalmente opuesto al que viene implementando desde hace dos décadas José Antonio Pérez contra el que han cargado muy duramente por su "nefasta gestión". En una mesa frente a la barra y con la asistencia de José Martínez Portero, presidente de Única Group, y de Miguel Vargas, máximo responsable de la CASI, los comuneros indignados dieron todo tipo de detalles y pruebas con documentos en mano sobre las irregularidades estatutarias de la actual junta directiva que nada más conocer que había otra lista se cargó la convocatoria de una asamblea general prevista para el 30 de junio que incluso se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia. "Ahora se echa para atrás alegando que se había producido un error y sigue sin poner nueva fecha, pero nadie lo cree porque todo lo que dice es falso", asegura Vicente Serrano, un agricultor de toda la vida que encabeza la candidatura. Es más, en los próximos días recurrirán a la justicia para que se estudien las irregularidades, entre las que se encuentra no facilitar el censo de comuneros. "El año pasado ya la desconvocó a última hora, no da puntada sin hilo y los regantes no nos merecemos un presidente así, un manipulador con una gestión pésima que nos ha dejado sin el agua del Bobar y ahora nos obliga a pagar precios desorbitados por la de la desaladora", añadió. En este sentido, han agradecido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN) que hayan solventado provisionalmente un problema al que les ha conducido la presidencia de Cuatro Vegas.

Los comuneros que encabeza Vicente Serrano reclaman que se convoque cuanto antes la cita con las urnas y ayer anunciaron que la primera medida será llevar a cabo una auditoría para saber el estado real de las cuentas. "Dedicaremos todo nuestro esfuerzo a lograr la concesión de la depuradora de El Bobar", argumentó Serrano. Otra de las líneas de trabajo será la de rebajar las tarifas actuales para ser más competitivos y también que los regantes excluidos de los derechos puedan recibir todos los recursos necesarios para seguir con su actividad agrícola. Hoy han convocado a los comuneros a una reunión en la que se presentarán públicamente en las instalaciones de la CASI de los Partidores y en ese encuentro abordarán todos los pasos a seguir hasta derrocar a José Antonio Pérez. En su lucha cuentan con la Asociación para la Defensa de los Agricultores Almerienses (ADAA), cuyo presidente José Raúl Ramón, ha lamentado la falta de transparencia dentro de la comunidad de regantes e hizo un recorrido por irregularidades contra las que se van a personar. "Todo lo arreglan con vino", han criticado en relación a la jornada de convivencia que ha convocado el presidente de Cuatro Vegas.