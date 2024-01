Concentración para exigir contrataciones dignas para el personal temporal del SAS

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT Almería se concentraron hoy a las puertas del Hospital Materno Infantil y Hospital General de Torrecárdenas para denunciar el maltrato que sufren los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. La protesta se llevó a cabo en respuesta a las recientes decisiones del SAS que afectan a la estabilidad laboral del personal temporal.

En diciembre de 2023, el SAS anunció la renovación de 7.000 contratos para el 1 de febrero mediante nombramientos de 11 meses. Sin embargo, los sindicatos señalan que esta medida representa un recorte significativo, ya que en el pasado llegaron a ser 12.000 contratos, y en cada renovación, la cifra disminuye, según los sindicatos.

En este sentido, a principios de enero, el SAS sorprendió a los sindicatos al anunciar, sin negociación previa, posibles cambios en la duración de los contratos. Estos cambios estarían relacionados con la incorporación de profesionales mediante Oferta Pública de Empleo (OPE) y concursos de traslados de diversas categorías. La decisión sobre la modificación de la duración de algunos contratos se discutirá en la Comisión de Bolsa Única del SAS con los sindicatos de la Mesa Sectorial.

Ambos sindicatos denuncian la falta de respeto de la Administración pública hacia los profesionales y la ciudadanía. Además, creen que "esta Consejería no apuesta por sus profesionales ni por la ciudadanía", ya que a día de hoy han llegado a ofertar a algunas categorías 4 meses de contrato y en el caso de los médicos especialistas la situación es incluso peor, ya que solo se les ha renovado hasta el 29 de febrero, es decir un mes. Por lo que para los sindicatos, la cuestión no es que no haya médicos especialistas para contratar sino lo que falta es voluntad de contratarlos, teniéndose que irse fuera de nuestra comunidad para encontrar una estabilidad en la sanidad pública.

Junto a ello, CCOO y UGT Almería han destacado que la precariedad laboral impide a los trabajadores disfrutar de derechos básicos, como vacaciones, bajas laborales, reducciones de jornada, entre otros. Esto, según los sindicatos, no solo afecta a los derechos individuales de los trabajadores, sino que también pone en peligro la calidad de la sanidad pública en Almería durante el verano.

Finalmente, desde UGT y CCOO Almería se hace un llamamiento urgente a la Administración para que tome medidas concretas que garanticen condiciones laborales dignas y estables para el personal del SAS, asegurando así la calidad del servicio de salud en la región.