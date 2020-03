Condena por pegar a su expareja, por no tener lista a su hija para recogerla

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha impuesto un total de 120 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre que golpeó a su expareja por no tener lista a su hija para recogerla y a continuación la amenazó.

La sentencia, dictada por conformidad, declara probado que sobre la una de la tarde del 7 de diciembre de 2018, el acusado se personó en el domicilio de la mujer que había sido su pareja en la capital almeriense.

Había acudido allí para recoger a la hija, menor de edad, que ambos tenían en común para “ejercer su derecho de visitas”. Sin embargo, como la niña no estaba “preparada”, y delante de ésta, inició una discusión con la víctima.

“En el transcurso de la cual, con ánimo de quebranto físico, le dio un empujón y varios puñetazos en la cabeza y el cuerpo, llegando incluso a cogerla del cuello”, relata el fallo al que ha tenido acceso este periódico.

Una agresión que causó diferentes lesiones como hematomas y arañazos en el cuello de la víctima, e inflamación con hematoma y erosión en el cuero cabelludo.

Posteriormente, el acusado se sentó en el salón y, nuevamente con la menor delante y con ánimo de “amedrentar” a la mujer, le dijo “agresivamente”: “Ahora no me la llevo y tú no vas a trabajar y me voy a quedar en la puerta y cómo se quede el enfermo -una relación de la víctima-, lo machaco, te quito a la niña y no la vez más”.

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, por el que también se le prohíbe comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante dos años.

Asimismo le han sido impuesta otra pena idéntica de cárcel y la misma orden de alejamiento del ilícito anterior por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer.