Condenado en Almería por injuriar, amenazar, empujar y robar a su expareja en la puerta de unos Juzgados

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un hombre por injuriar, amenazar, maltratar y robar en la puerta de unos Juzgados de Granada a su excompañera sentimental, y le ha impuesto dos años de prisión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, declara probados unos hechos que tuvieron lugar el 5 de febrero de 2019, cuando la expareja del acusado, una vecina de la provincia almeriense, se encontraba en la puerta de los Juzgados de La Caleta, en Granada.

Fue allí dónde el acusado le dio un fuerte tirón y le arrebató el móvil que la mujer tenía en la mano.

Posteriormente, le dio un empujón y se marchó rápidamente del lugar.

Ese mismo día el acusado envió un mensaje a un amigo de la agredida en el que la llamaba "puta" y una semana por tarde intentó amedrentarla con un mensaje de WhatsApp en el que le decía que "nadie se reía de él" junto a la foto de una pistola.

Por estos hechos ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de robo con intimidación. No obstante, se ha acordado suspender la ejecución de esta pena durante tres años a condición de que no delinca de nuevo durante este tiempo y participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación.

Además, se le imponen 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento de 400 metros durante dos años por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

También se le condena al pago de una multa de dos meses, a razón de seis euros al día, por un delito leve de injurias, por el que se le impone una segunda orden de alejamiento de 500 metros durante medio año.

Por último, ha sido condenado a 31 días más de trabajos en beneficio de la comunidad y a una tercera orden de alejamiento de 500 metros durante dos años por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer.