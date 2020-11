Condenado por coaccionar en Almería a su pareja para que no lo dejase

Una juez de Almería ha condenado a hombre que coaccionó a su pareja para que no lo abandonase.

La sentencia, dictada por conformidad y ante la que no cabe recurso, declara probado que el acusado K.E.K., de origen marroquí, se encontraba sobre las diez de la mañana del pasado 9 de agosto en su domicilio familiar junto a su pareja.

Fue entonces cuando, “con ánimo de impedir que ésta pusiera fin a la relación y decidir libremente con quién comparte su tiempo”, cogió un cuchillo de cocina.

Con dicho objeto en la mano comenzó a gritar: “Me voy a pinchar, me voy a matar, como me dejes me lesiono. Tú no te separes de mí, si no, te juro que me clavo este cuchillo”. La mujer tuvo que solicitar ayuda a su hijo para calmar al acusado.

Unos minutos más tarde, cuando la víctima se encontraba hablando con el hombre en las inmediaciones de la vivienda de una amiga, éste la cogió “fuertemente de los brazos y la empujó reiteradamente” con el ánimo de “menoscabar su integridad física”.

Según el fallo, mientras hacía esto, insultaba a la mujer.

Por estos hechos, al acusado ha sido condenado a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de coacciones en la violencia de género, así como la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante dos años.

La misma pena e idéntica orden de alejamiento le han sido impuestas por un delito de maltrato de obra, también en el ámbito de la violencia sobre la mujer.