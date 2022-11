Condenado por golpear en la cara a su pareja

Una juez de Almería ha impuesto seis meses de prisión a un hombre por golpear en la cara a su pareja durante una discusión.

La sentencia, dictada por conformidad, declara probado que sobre las 21:00 horas del pasado 9 de julio el acusado K.I.D. entabló una discusión en su domicilio con su pareja sentimental.

Según el fallo, el hombre, de origen búlgaro, propinó "fuertes golpes" en la cara a la mujer con "ánimo de menoscabar su integridad física", lo que hizo que la víctima sufriese una contusión en el rostro.

Por estos hechos el acusado ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia sobre la mujer, por el que también se le impone una orden de alejamiento de 500 metros durante dos años.

Asimismo, se le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

No obstante, la juez ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante dos años, a condición de que el hombre no delinca de nuevo en este periodo y participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación.