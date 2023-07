Condenado por prender la cama donde dormía su mujer con un cigarrillo tras una discusión

Una jueza de Almería ha condenado a un hombre de 61 años que prendió fuego en la cama en la que dormía su mujer, con la que acababa de mantener una discusión, tras arrojarle intencionadamente un cigarrillo encendido mientras que esta dormía, lo que le causó quemaduras en una mano y una pierna. La sentencia, consultada por Europa Press y dictada en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone un año de prisión como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer con la circunstancia agravante de alevosía, al haber aprovechado que la mujer se encontraba dormida para cometer los hechos. Los hechos tuvieron lugar hace tres años en el domicilio familiar que la pareja compartía en un municipio de la comarca del Almanzora junto con sus dos hijas.

Fue sobre las 8,00 horas de la mañana cuando el hombre, que acababa de discutir con su esposa, aprovechó que la misma "se encontraba dormida, evitando así la posibilidad de que esta se defendiera" para arrojarle un cigarrillo prendido en el colchón para "menoscabar su integridad física". Fruto de esta acción, las sábanas de la cama se prendieron, lo que hizo que la mujer se despertara a consecuencia del calor y actuara para poder apagar el fugo antes de que se propagara por la estancia. No obstante, a consecuencia de los hechos, sufrió quemaduras de primer grado en un dedo de la mano izquierda y en la pierna, de las que tardó en sanar siete días. Además de la pena privativa de libertad, que la juez suspende por un plazo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir durante ese periodo, el hombre no podrá tener o portar armas durante tres años ni acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la mujer por ningún medio durante cinco años. También deberá indemnizarla con 300 euros por las lesiones.