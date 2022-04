Condenado a tres años y medio de prisión por lanzar un paquete con droga al patio de El Acebuche

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la pena de tres años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública de un hombre que lanzó desde el parking de visitas del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, una bolsa con hachís y cocaína para los reos que se encontraban en el interior.

El fallo confirma además la multa de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria de diez días para el caso de impago para el acusado conforme a la sentencia dictada previamente por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.

La finalidad del acusado era la difusión de las sustancias estupefacientes en el interior de la cárcel almeriense ya fueran destinadas algún interno en concreto o de forma general para cualquiera de los presos, según quedó demostrado en el juicio.

La resolución judicial declara probado que sobre las 18,30 horas del 5 de julio de 2019, el acusado lanzó desde el parking de visitas del centro penitenciario de Almería al interior un paquete al que había adosado cuatro piedras para ganar peso que contenía una bolsa marrón con hachís, una bolsa con cocaína y una bolsa con resina de hachís.

El paquete de droga cayó, tras sortear los muros exteriores de la cárcel, a una zona en la que los internos no tenían acceso, lo que para el Alto Tribunal andaluz no priva "de gravedad" la conducta del acusado, por lo que no procede la aplicación de atenuantes en la condena.

Tras el lanzamiento, el acusado fue detenido en el mismo parking por componentes de la seguridad del centro penitenciario, quienes recuperaron el aludido paquete, el cual fue hallado en el interior en uno de los pasillos de la zona de seguridad sin acceso de internos.

Las sustancias intervenidas resultaron ser 23,91 gramos de cannabis, 0,31 gramos de cocaína con una riqueza del 28,56 por ciento y 4,83 gramos de cannabis. El valor las sustancias fue tasado en 157,53 euros.