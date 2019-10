Condenados por robar un revólver y disparar con él de regreso a Motril

Una juez de Almería ha condenado a penas de entre un año y año y medio a tres acusados de robar un revólver y usarlo para disparar cuando volvían a casa.

La sentencia, consultada por este periódico y dictada por conformidad, señala que durante la tarde del 31 de diciembre de 2012, los acusados se montaron en un turismo conducido por uno de ellos y se dirigieron desde la localidad granadina de Motril hasta Balanegra.

Una vez allí, recogieron a dos menores de edad y en compañía de éstos, “de común acuerdo y con ánimo de apoderamiento ilícito”, acudieron sobre las cuatro de la madrugada a la playa del Ministro de Adra, donde se apearon del vehículo, excepto el conductor, que se quedó dentro esperando nuevas instrucciones.

Así las cosas, dos de los acusados y los dos menores altaron el muro de una vivienda y valiéndose de un palo de hierro propinaron diversos golpes y patadas a la puerta de entrada hasta acceder al interior del domicilio.

Ya dentro del inmueble, se apoderaron, entre otros efectos, de un teléfono móvil, dos medallas de plata y dos cajas de bisutería. Uno de los acusados accedió al despacho de la casa y tras registrar el mobiliario encontró un revólver del calibre 38, apoderándose de él. Cuando saltó el dispositivo de alarma, los implicados salieron corriendo y abandonaron el lugar y fueron recogidos por el acusado que había permanecido en el coche para regresar a Motril.

En el camino de regreso, poco antes de las siete de la mañana, el hombre que se había apropiado del revólver lo sacó a la altura de Castell de Ferro, “sin título habilitante que le facultara para su uso”.

Por estos hechos, los tres acusados han sido condenados a un año de prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, en el que concurren las atenuantes muy cualificadas de confesión y dilaciones indebidas.

Asimismo, al acusado que se apropió del revólver le han sido impuestos seis meses más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, en el que concurren las mismas atenuantes que en el caso anterior.

No obstante, no ingresarán en un centro penitenciario debido a que la ejecución de las penas ha sido suspendida durante tres años, a condición de que no delincan en este periodo.