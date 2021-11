Condenados por robar a golpes a un grupo de jóvenes en Almería

Una juez de Almería ha condenado a penas de entre dos y tres años y medio de cárcel a tres hombres que robaron a golpes a unos jóvenes en la capital almeriense.

La sentencia declara probado que los acusados se encontraban sobre las 06:25 horas del 10 de noviembre de 2019 en la Plaza Virgen del Mar, dónde “de común acuerdo y guiados por el ánimo de beneficio ilícito” se acercaron a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco.

Uno de ellos les exigió a las víctimas que entregasen todo lo que llevaban, cogiendo acto seguido a uno de los jóvenes para propinarle un puñetazo en la cara. Mientras tanto, otro de los acusados se dirigió a una chica y comenzó a registrarle los bolsillos para apoderarse de lo que llevara, por lo que la víctima sacó siete euros para entregárselos.

En ese momento pasaron por allí dos dotaciones de la Policía Nacional, por lo que los acusados comenzaron a disimular, diciéndole a los perjudicados: “No digáis nada que os matamos”.

Cuando las patrullas se fueron, se dirigieron a otra muchacha exigiéndole que les diera lo que tuviera encima y cuando ésta les respondió que no llevaban nada, zarandearon de nuevo al joven. Cuando vieron que no tenían más dinero, se marcharon del lugar. Sin embargo, no ha quedado probado que antes uno de ellos cogiera a una de las chicas por la cintura y la besara en los labios sin su consentimiento.

Por estos hechos dos de ellos han sido condenados a dos años de prisión por un delito de robo con violencia, mientras que al tercero le corresponde una pena de tres años y medio de cárcel por este delito al ser reincidente. Uno de ellos ha sido absuelto, además, de un delito de abuso sexual.