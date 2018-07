Condenan a un funcionario de la UAL por robar 241 mil euros en sellos

El Tribunal de Cuentas ha confirmado íntegramente la sentencia que condenó a pagar 159.300 euros al funcionario de la Universidad de Almería (UAL) investigado también en vía penal por apropiarse de fondos públicos de la institución destinados a la compra de sellos.

El órgano desestima el recurso interpuesto por el fiscal, que pidió la suspensión del procedimiento hasta que no fuera sustanciada la causa penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería al considerar que concurre prejudicialidad penal y que el fallo en la vía contable podía condicionar la vía penal.

El Tribunal de Cuentas cifró el menoscabo patrimonial en un total de 241.128 euros entre 2002 y 2015 pero concluyó que los hechos anteriores a julio de 2010 estarían prescritos, por lo que sentenció que solo se le podía reclamar un alcance de 159.300 euros.

La sentencia, consultada por Europa Press, indica que no existe "una eventual resolución en vía penal sobre los hechos enjuiciados que justifiquen una suspensión del procedimiento contable, por cuanto las decisiones que pudiera tomar el juez penal, en sus pronunciamientos sobre el presente caso, no afectarían decisivamente a la existencia, o no, de la propia responsabilidad contable por alcance".

"A lo sumo, quizá, sería susceptible de tener alguna repercusión en cuanto a las cuantías de parte de las cantidades reclamadas, si se apreciaran períodos prescritos. Pero, incluso, en ese caso, en nada afectaría al procedimiento contable en sí, porque, en su caso, de ser preciso, se arbitrarían los oportunos mecanismos de cooperación jurisdiccional, para llevar a su puro y debido efecto, si procediera, la restitución de las cantidades establecidas como de responsabilidad civil derivada del delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la LFTCu", remarca.