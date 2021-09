Confirman como violencia de género la agresión a joven de 25 años en Almería

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha confirmado este domingo como caso de violencia de género la agresión a una joven de 25 años por parte de su expareja, por la que está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, pero su vida no corre peligro. Fuentes de la Subdelegación han explicado a EFE que se trata de violencia de género y han añadido que el caso ya está siendo instruido y ha sido incluido en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Por su parte, fuentes del Gobierno andaluz han apuntado a EFE que la víctima no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), por lo que no había solicitado apoyo a este organismo por violencia machista de forma previa a la agresión de ayer. La Comisaría Provincial de Almería ha confirmado a los medios que el presunto agresor se encuentra detenido, que hay en marcha una investigación policial para esclarecer los hechos y que la vida de la mujer "no corre peligro" en "este momento".

Fuentes del 112 de Andalucía han informado de que sobre las 7:00 horas del sábado el teléfono único de emergencias recibió un aviso por una agresión en la rotonda que conecta los barrios almerienses de El Alquián, El Toyo y Retamar, camino del aeropuerto y en dirección El Alquián. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, que ha trasladado al 112 que se había hecho cargo del caso, así como sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.

Dicho equipo médico confirmó al 112 el traslado de la joven al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, en cuya UCI se encuentra ingresada en estado estable, según han apuntado fuentes de dicho centro sanitario. El presunto agresor habría impactado con su vehículo contra el turismo de la víctima, sacándola posteriormente del coche para golpearla sobre la calzada hasta que llegaron los primeros agentes policiales. El hombre se habría ido del lugar pero posteriormente se habría entregado en la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional.