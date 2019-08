Conflicto entre bañistas y los barcos en Cabo de Gata

La tensión entre bañistas y barcos es una constante verano tras verano en las costas almerienses. Las numerosas embarcaciones y anclajes en las playas del litoral se están convirtiendo en sinónimo de invasión para muchos bañistas.

Más información Documento: Comportamiento responsable para la conservación del medio marino en Cabo de Gata (pdf)

El conflicto proviene de una primera causa: los barcos que fondean próximos a las zonas de baño. Por un lado, según la Junta de Andalucía, este acto es presuntamente de carácter ilegal al menos en las playas no balizadas, ya que “la navegación y el fondeo únicamente podrán realizarse fuera de las zonas de baño, considerándose como tal la que ocupa una franja de mar contigua a la playa de una anchura de 200 metros. Lo explica en un folleto de ‘Comportamiento responsable para la Conservación del Medio Marino de la Junta’ específico para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Esto se contrapone con el Plan Estatal del Ministerio de Fomento que defiende que al no estar balizada es viable la navegación pero solo a una velocidad máxima de 3 nudos.

Esta contradicción se ve reflejada en la Playa de los Genoveses, donde los anclajes son continuos. El Plan de Ordenación de recursos naturales de la Junta de Andalucía (PORN) especifica que no se puede fondear en praderas de posidonia o a zonas rocosas cercanas algo que coincide con al situación del Morrón de los Genoveses, donde esta situación se da de forma frecuente. Respecto a los ‘fondeos de arena’ como en el caso de la playa de los Genoveses, no especifica tal prohibición.

Las asociaciones ecologistas ya han mostrado sus quejas ante este panorama de abuso. Las primeras muestras de desconcierto vienen por parte de Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata. Ambas asociaciones ambientales han señalado su “preocupación” y ha pedido a la Junta que tome medidas. Enrique Ruiz, portavoz de las dos organizaciones denuncia la repetición de este suceso en la playa de los Genoveses y de la “impunidad” con la que está afrontando estos sucesos puesto que no existe “ningún tipo de vigilancia ni limitación” por parte de la administración.

Ruiz ha declarado que “es una imagen negativa y no compatible con la conservación de los valores naturales que lleva más a imaginar una playa de Benidorm y no una playa no urbana de un parque natural”.El portavoz afirma además que esta práctica aumenta durante los meses de la época estival. Este asunto garantiza que se debatirá en la próxima reunión de la junta rectora.

El reclamo de medidas que realicen irá dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con el objetivo de implantar un balizamiento que explique que “no se puede fondear ni acercarse a la orilla”.

“Esperemos que en la administración tomen nota porque estos episodios no se pueden repetir y requieren de una solución”, declara Ruiz.

Los bañistas rechazan el fondeo de barcos cerca de sus costas. Las numerosas críticas se han manifestado en las redes sociales donde han protestado duramente contra la mejorable gestión del panorama.

“Hemos contado hasta 50 embarcaciones a motor el pasado domingo fondeadas sin respetar la reserva del Morrón de los Genoveses y la Guardia Civil presente sin llamar la atención. Es Vergonzoso” afirma Pablo Morales a través del grupo de Facebook de Amigos de Parque Natural Cabo de Gata.

“Lo de Genoveses del Morrón es una vergüenza: embarcaciones fondeadas, grupos de gente bebiendo, y con la música del barco puesta ‘a todo meter’, jugando al fútbol... te recorres toda la playa para estar más recogida y tranquila, y esa zona está ocupada. Es imposible de estar” ha comentado Clara Gil por el mismo grupo.

La vigilancia de estos sucesos ya se trató de intensificar en el año 2017. El parque de Cabo de Gata-Níjar ya puso en marcha un programa de vigilancia del medio marino andaluz sobre la bahía de los Genoveses. Se hizo a través de la embarcación ‘Isla Tarifa’ de la Consejería de Medio Ambiente activaron un sistema de observación, información y seguimiento de los barcos que navegan por la zona. Todo esto marca que este intento por parte del parque no obtuvo buenos resultados por la realidad reflejada en la actualidad.

“En teoría, se puede fondear siempre que no suponga un peligro para las personas”

La postura de la Capitanía Marítima de Almería es clara ya que actúan bajo lo que la Ley General de Costas defiende, es decir, la permisibilidad de la navegación en zonas no balizadas con una velocidad inferior a 3 nudos. Según fuentes del Ministerio de Fomento aseguran que “en teoría se puede fondear siempre que no suponga un peligro para las personas”. En caso de denuncia por parte de los bañistas, la Guardia Civil investiga y en base a ello abre un expediente sancionador. Sin embargo, no especifica, tal y como describe la normativa, si en este caso el fondo está “prohibido o condicionado”, pues así reza exctamente en las Normas de seguridad y recomendaciones.

Las autoridades de momento actúan en el caso de que perciban alguna amenaza aunque no siempre con sanción. El pasado dos de agosto, por la zona de Vela Blanca cuando devolvían al mar a la famosa tortuga boba ‘Escorial’, justo dieron con dos veleros de recreo cercanos a las costas. En esta situación sólo pidieron la documentación del barco sin aplicar ningún tipo de penalidad.

Esta situación deja caer la contradicción de manera legal en cuestión del fondeo y la navegación próxima a las costas almerienses. Todo esto refleja además una actuación no del todo clara por parte de las autoridades sin que exista ningún tipo de solución ante este problema. Las posturas tanto de la comunidad autónoma como estatales chocan