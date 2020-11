Plante vecinal al Consejo de la Ciudad, convocado solo tres veces en cinco años

Las cuatro federaciones de vecinos, las FAVAs Espejo del Mar, Siglo XXI, Argar y Distrito Norte, han dado plantón al Consejo Social de la Ciudad, órgano de consulta creado por el Ayuntamiento de Almería del que se descuelgan al entender que se trata de un mero “postureo” político. Inciden los representantes vecinales como evidencia de tal consideración que este Consejo solo ha sido convocado en tres ocasiones (incluida esta última y la propia de constitución), a lo largo de cinco años.

En 2018 fue la segunda convocatoria en la que el actual alcalde anunciaba a sus miembros que el Ayuntamiento iba a abordar el Plan Estratégico para cuya confección se les pedía participación. La siguiente cita no ha llegado, no obstante, hasta hace escasos días cuando, el pasado día 22, Ramón Fernández-Pacheco presentaba el contenido de dicho Plan, reunión a la que no acudió ninguna de las federaciones de vecinos. En un comunicado conjunto, sus representantes explican que “unánimemente, decidimos no acudir a esta cita, por la total inexistencia, ausencia y absoluta falta de participación del Ayuntamiento del Almería, especialmente con las asociaciones vecinales, que tanto hacen y contribuyen al bien del barrio que representan”.

Aunque este órgano nace amparado en la Ley de Grandes Ciudades como “auténtico foro de debate” y “eje fundamental de la participación ciudadana”, las FAVAs recuerdan que, para empezar, el Consejo Social “se creó muy tarde, en abril de 2015, para las elecciones municipales de ese mayo de 2015 y doce años después de su aprobación legal. Pero –inciden– es que, desde que se creó, tan solo se ha reunido en tres ocasiones, incluida la del pasado octubre, cuando debiera reunirse, al menos, dos veces al año”, según recoge el reglamento que establece las normas de funcionamiento.

“Está claro que, actualmente, el alcalde y su equipo de gobierno entienden que la participación es una exigua reunión, muchas fotos, una nota de prensa y a otra cosa mariposa”. Por ello, “las cuatro FAVAs de Almería, le hemos dicho que así no, gracias, no somos partícipes del paripé que tanto daña a nuestra ciudad”.

Señalan, además, que, en esta última reunión, el orden del día ni incluía la aprobación del acta de la sesión anterior – “¿para qué después de tanto tiempo?”, cuestionan–, y que el alcalde en previsión, dejó un margen de dos horas, una para la presentación y otra para ruegos y preguntas. “Lo más destacable es que le sobró una hora. Ni un solo ruego, ni una sola pregunta. Ya es raro y extraño que, en el órgano pensado para la máxima participación en la política municipal, no haya tenido ni una sola intervención, eso significa que la gente ha entendido que esto es un simple postureo, que no merece la pena decir nada, ya que saben que su opinión no será tenida en cuenta”, concluyen las federaciones.