El Consistorio afirma que la política estatal migratoria es "irresponsble"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha censurado la "política en materia de inmigración ciertamente irresponsable" del actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez, advirtiendo que el país no está preparado para acoger la "ola" migratoria del Mediterráneo. Así lo ha declarado a los medios al ser interpelado sobre la habilitación de un frontón aledaño al pabellón Rafael Florido de la capital almeriense para acoger a unos 180 inmigrantes rescatados de pateras en el mar de Alborán, apuntando que en " la provincia de Almería hay una escasez de medios muy importante", "producto" de dicha política. "Nosotros estamos siempre a disposición de colaborar con la Subdelegación del Gobierno y el Estado en todo lo que se nos requiera", ha manifestado no obstante el edil, quien considera que las políticas de migración nacionales han tenido "tenido un efecto llamada". "Lo que está claro es que esta provincia, esta comunidad autónoma y este país no está acostumbrado, habilitado, no tiene los medios materiales para acoger la ola de inmigración que estamos teniendo". Así, ha lamentado el "drama" que está pasando en el Mediterráneo y ha reiterado que el Consistorio colaborará "en todo lo que se nos pida en la medida de nuestras posibilidades" incidiendo en que "todos los medios son pocos".