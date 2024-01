Cooltural Fest anuncia en Madrid la presencia estelar de los británicos Two Door Cinema Club

¿Quién no ha escuchado, tarareado y bailado alguna vez la melodía de ‘What You Know’ de Two Door Cinema Club? Los autores de uno de los hits más representativos de la historia del indie rock de los últimos quince años, que cuenta sus reproducciones por cientos de millones en todas las plataformas digitales están en la próxima edición de Cooltural Fest, que se desarrollará en la ciudad de Almería del 15 al 18 de agosto, teniendo en cuenta además que la programación complementaria se extenderá del 14 al 24 de agosto, sirviendo de dinamizador durante toda la Feria. Así lo ha anunciado esta mañana en FITUR la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha compartido junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y con uno de los directores de la promotora Crash Music, Diego Ferrón, algunas de las claves de lo que será la séptima edición del festival.

“Cooltural Fest no ha dejado de crecer en todas y cada una de sus ediciones. Y todo ese trabajo de calidad ha hecho que haya sido declarado el Mejor Festival de Mediano Formato en los prestigiosos Premios Fest”, ha dicho Vázquez que ha recordado que “además, ha sido un trabajo realizado sobre los dos conceptos en los que hemos construido Cooltural Fest, que con son la igualdad y la inclusión, que le ha llevado a ser considerado el festival más inclusivo de Europa, gracias a la labor de la también almeriense Fundación Music For All, que ha exportado su modo de hacer a festivales referentes de toda España y compartido su experiencia en Chile”.

A un cartel donde ya lucen nombres ilustres y muy solicitados como Amaral, La Oreja de Van Gogh, Dani Fernández, Iván Ferreiro, La Casa Azul, Despistaos, Ciudad Jara o Shinova, se han sumado esta semana La Plazuela, Carlos Sadness, Sexy Zebras, Delafé, Montana y Mafalda Cardenal. Artistas y bandas que actuarán “en un recinto mucho más grande, otra de las grandes novedades de la edición de este año, puesto que se usará el recinto perimetrado, la parte anexa y, además, se ocupará toda la parcela donde hasta el año pasado se instalaban las caravanas de los feriantes. Serán más de 22.000 metros cuadrados reales, sin contar aquí los metros cuadrados de parking, zona de backstages y espacios de pura logística de todo lo que implica instalar y desarrollar un festival de esta envergadura”, ha detallado la alcaldesa.

El aforo máximo al que se llega con esta ampliación es de aproximadamente 20.000 personas, contando con todos los espacios necesarios para ofrecer zonas de confort y una mayor comodidad y haciendo que el escenario más cercano a las viviendas tenga el sonido en dirección opuesta y que el segundo escenario esté mucho más alejado. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, ha asegurado que “ya podemos decir que en Almería hablar de verano, es hablar de Cooltural Fest, un festival que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música en directo, que va en consonancia con el importante esfuerzo que el Gobierno andaluz está realizando para impulsar los festivales, que nos convierte en referente musical, pero también de organización de grandes eventos, que generan riqueza en el entorno de los municipios que los acogen”.

Martín también ha comentado que “este festival apuesta por la Igualdad, colocando un punto violeta, gracias a un acuerdo firmado con el Instituto Andaluz de la Mujer. Y también es un festival accesible y sostenible. Sin duda algunas, medidas especiales que desde la Junta de Andalucía tenemos que poner en valor y recordar. Queremos un turismo y un ocio para todos los públicos y eso es lo que nos ofrece Cooltural Fest”.

Diseños exclusivos de Lausset y showcase

Uno de los responsables y gerentes de Crash Music, Diego Ferrón, ha valorado de manera muy positiva el apoyo institucional que tiene Cooltural Fest y agradecido “a todos los coolters que sigan confiando en nosotros y que nos acompañen año a año, respondiendo de manera creciente cada vez que ponemos en marcha una nueva edición. Nos dan ese impulso para querer seguir creciendo y mejorando”. Unos coolters que se van a encontrar esta edición con una sorpresa muy especial, unos diseños exclusivos de pendientes y pulseras con los motivos de la nueva imagen de Cooltural Fest, a cargo de la prestigiosa empresa almeriense Lausset. Unos productos que ya están disponibles y que también lo estarán en el propio festival el próximo mes de agosto.

“Queremos que sea una constante en el trabajo complementario del festival, que es establecer alianzas y sinergias con otras empresas almerienses”. Lausett es una firma de joyería contemporánea establecida en Almería y fundada en agosto de 2016. Nació con el objetivo de crear pendientes grandes, pero muy ligeros, originales y siempre adaptados a las tendencias del momento. Cada pieza está diseñada y hecha a mano con amor por su equipo en su propio taller, guiados por valores como la perseverancia, la creatividad, la innovación y la originalidad. La música de Merino ha cerrado la presentación con una actuación en acústico.

Como guinda y por primera vez, un showcase de FITUR ha contado con la última tecnología de subtitulado través de la participación de la Fundación Music for All y la colaboración del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. CESyA ha utilizado la tecnología de su herramienta Mercurio, un software que recurre a la Inteligencia Artificial para aplicar reconocedores de voz y transcriptores de texto automatizados con el fin de aportar subtítulos en directo para favorecer la accesibilidad de las personas sordas o con discapacidad auditiva. Los abonos en distintos formativos y otros servicios complementarios se encuentran disponibles en la web https://coolturalfest.com/.