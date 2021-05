Correos pone en riesgo la salud de los carteros

Los carteros de toda España han acogido con sorpresa, indignación e incredulidad, el último comunicado de la empresa Correos, en concreto de la Dirección de Personas y Relaciones Laborales Subdirección de Promoción a la Salud, que el pasado viernes con nocturnidad y alevosía enviaba a todas las unidades de reparto, en el que se modificaban las medidas de protección que han estado llevando a cabo los carteros durante la pandemia, como era el no recoger las firmas en las PDAS o no recogerlas en el acuse de recibo de los envíos registrados para evitar el contacto.

Según los responsables de Salud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, ahora los carteros deberán “invitar al destinatario del servicio postal que antes de entregarles un envío deberán higienizarse las manos con gel hidroalcohólico y tras obtener la firma en la PDA y en el aviso de recibo, el cartero también hará uso de dicho gel”.

Nada se ha dicho en este comunicado sobre el tiempo que se tardará en realizar las entregas, con todas estas medidas de prevención.

Para el Sindicato SIPCTE esto es una clara irresponsabilidad por parte de la Subdirección de Promoción de la Salud de la Sociedad estatal Correos y Telégrafos, que debería velar por la salud de los trabajadores, y no por los resultados en número de envíos trabajados, ya que, si bien es cierto que ha finalizado el ESTADO DE ALARMA, no es menos cierto que el virus sigue estando presente y entendemos que para quedarse mucho tiempo, con lo que no se entienden las prisas por poner en marcha esas medidas sin contratar en todas las zonas de reparto, sino que se ha reducido el servicio por lo que ahora mayor trabajo, menores medidas de seguridad y salud y menos trabajadores.

Desde el sindicato SIPCTE DENUNCIAMOS que, aunque los carteros han estado repartiendo en plena pandemia, exponiéndose, acudiendo a los domicilios y ha sido un colectivo calificado por el gobierno como “esencial”, el presidente de Correos no ha solicitado al menos que conozcamos, que la vacuna llegara a sus empleados cómo los trabajadores de grandes empresas privadas, o como en las administraciones públicas, los médicos o profesores o bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.