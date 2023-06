Cortes de tráfico en Almería por las obras de Los Molinos a partir del lunes

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la ejecución de las obras que se vienen ejecutando en la barriada de Los Molinos, correspondiente al proyecto EDUSI Bajo Andarax de ‘Rehabilitación de Áreas Degradadas del Barrio de Los MOLINOS’, promovido por la Diputación Provincial, a partir del próximo lunes, 26 de junio, se procederá al corte de tráfico en Carrera del Mamí, quedando su acceso limitado a servidumbre.

La zona objeto de actuación incluye desde la glorieta de Carretera de Níjar hasta la intersección con la calle Zeus y permitirá el acceso a Carrera del Mamí a servidumbre a través de calles adyacentes, siempre que el desarrollo de la obra así lo permita.

En consecuencia de lo anterior, las líneas L-3 y L-8 del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de Almería verán afectados sus respectivos recorridos al paso por Carrera del Mamí. De tal forma, los itinerarios de desvío de las dos líneas afectadas serán los siguientes:

Desde Ctra. De Nijar giro a izquierda a Ctra. Alhadra y Av. Reverenda Madre Mª Aznar. Quedan sin servicio las paradas ubicadas en los siguientes viales: C/ Mamí, C/ Zeus y C/ La Fuente de Los Molinos.

Durante los trabajos se van a reubicar provisionalmente las diferentes baterías de contenedores dispuestas en la Carrera del Mamí y desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de la zona por las molestias que puedan ocasionarse con motivo de las obras.