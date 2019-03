Cortes de tráfico por el Día de la Mujer Trabajadora y el Via Crucis

La Policía Local de Almería informa de los cortes de vías urbanas que tendrán lugar mañana viernes, 8 de marzo, de 19.00 a 22.00 horas, con motivo de la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, organizado por el sindicato Ustea-Almería.

La concentración arranca en Puerta de Purchena y recorrerá el Paseo de Almería hasta la plaza Emilio Pérez, desde donde se dirigirá a la Rambla, avenida Federico García Lorca (por el carril de sentido descendente) y finaliza en el Anfiteatro, donde se leerá un manifiesto.

De 21.30 a 00.30 horas, con motivo de la celebración del Via Crucis, organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, habrá cortes de tráfico en el casco histórico teniendo de epicentro la Catedral.

Los espacios y calles afectados por el itinerario son los siguientes: Catedral de Almería, C/ General Castaños, C/ José Ángel Valente, C/ Gutiérrez de Cárdenas, C/ Arráez, C/Juez, Arco Plaza Vieja, C/Plaza de la Constitución, C/Marín, C/Jovellanos, C/Real, C/Floridablanca, Plaza San Pedro, C/Ricardos, C/ Gómez Ulla, C/Padre Luque, C/ San Pedro, C/Antonio González Egea, C/Infanta, C/Conde Xiquena, C/Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral.