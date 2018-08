Crespo critica la actitud de Díaz tras su silencio en asuntos de inmigración

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, critica la actitud de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz en asustos de inmigración tras el reciente fracaso de la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que el gobierno de Sánchez aseguró que "no iba a poner ni un euro más encima de la mesa" para inmigración hasta el año 2019. "Después de años en los que buscaban cualquier resquicio para poner el grito en el cielo y hacer confrontación al gobierno del Partido Popular, ni las consejeras implicadas ni la propia Susana Díaz han dicho nada. No han alzado la voz para defender a Andalucía, lo que demuestra la farsa de la confrontación", insistió. Además, criticó que el gobierno diga "que no hay dinero para inmigración el día que conocemos que Pedro Sánchez ha aumentado un 30% el coste salarial de su gobierno y también ha subido un 25% el coste en asesores". La portavoz parlamentaria del PP Andaluz preguntó "dónde está la presidenta de la Junta ante la crisis migratoria más grave que ha padecido Andalucía", y lamentó que Sánchez "esté más preocupado por la foto propagandística que por solucionar los problemas de Andalucía".Carmen Crespo recordó que, según los datos aportados por el Gobierno, Andalucía ha recibido en los primeros seis meses del año 13.394 personas llegadas a las costas, 3.200 de ellos menores inmigrantes no acompañados."Ahora rondaríamos la cifra de los 20.000 inmigrantes, delos que en torno al 15% son menores".