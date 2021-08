Críticas a la Junta por publicar la vacunación de Enrique Ponce en un perfil oficial

Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ayudar mucho a lograr un objetivo o pueden volverse en contra si se mete la pata. Esto último es lo que le ha pasado al Distrito de Atención Primaria de Almería.

En su página oficial de Facebook, el distrito sanitario almeriense, dependiente de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, publicó este martes dos fotografías del torero Enrique Ponce y su pareja, la almeriense Ana Soria, vacunándose en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. En teoría, lo hizo con el objetivo de incentivar a la gente a vacunarse, ya que acompañó la publicación de las etiquetas #Vacunate #VacunaCOVID19. Pero también aparecían los hastag #EnriquePonce #AnaSoria, intentando aprovechar el tirón mediático de la famosa pareja.

Esta publicación, en un perfil oficial dependiente de la Junta de Andalucía, no ha sentado bien a la mayoría de usuarios de Facebook que han criticado el uso de medios oficiales para algo que parece más bien material propio de la prensa rosa. Los comentarios negativos no se han hecho esperar: "Me parece que no son noticias para esta página la verdad, menuda noticia", se puede leer. Y como ese, decenas más.

Destaca también el comentario de otra persona muestra su incredulidad: "Cuando fui con mis hijos me dijeron que no se podían hacer fotos sin permiso y que no podía salir la enfermera y con ellos hasta posa. Me parece un poco indignante como poco".

También son muchos os que critican que el torero, de 49 años de edad, se vacune ahora cuando debería haberlo hecho hace meses (a no ser que pasara la COVID hace seis meses). Ana Soria tiene 23 años.