Cruz Roja pone negro sobre blanco en la realidad de las migraciones

La finalidad de esta cita es la de plasmar los diferentes focos de la realidad migratoria desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad, con el voluntariado como gran protagonista de estas dos jornadas. Según ha explicado la presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía, María del Mar Pageo, que inaugurado el Congreso junto a la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, este evento pretende "ser una herramienta que aporte conocimiento y por eso, cuenta con expertos en migración y en extranjería que pondrán sobre la mesa su experiencia para abordar la realidad migratoria que no podemos obviar". "La sociedad tiene una responsabilidad legal hacia las personas que vienen a nuestro país, tenemos que darles una respuesta inmediata y también a largo plazo, favoreciendo la integración desde un punto de vista humano y desde el respeto a su dignidad que es un derecho fundamental", ha añadido Pageo.

La Junta asegura que se amplian plazas y centros

Ante las protestas por falta de medios de los centros de menores, ante la llegada masiva de menores no acompañados (MENA) en pateras, la delegada del Gobierno Gracia Fernández afirma que "saben que se están incrementando plazas, abriendo nuevos centros en todas las provincias, en toda ANdalucía". "Se cubren las necesidades para que estos niños y niñas tengan lo mejor que les podemos dar porque vienen huyendo de una situación de terror, de misería, y aquí tenemos que tratarles como ellos les tratan, garantizando sus derechos. Reclaman porque saben que pueden mejorar pero no me cabe duda de que tienen mucho compromiso".