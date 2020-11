“La Cruz Roja debe reabrir en Almería ante el gran avance de la pandemia”

El PSOE de Almería exige al Gobierno andaluz que reabra de manera inmediata el Hospital de la Cruz Roja, ante la “altísima” presión que están soportando los hospitales públicos de la provincia como consecuencia de la evolución de la pandemia de covid-19. El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha acusado al Ejecutivo de Moreno Bonilla, de haber cometido un “tremendo error” al decretar el cierre de este hospital “justo cuando comenzaban a subir los contagios y los ingresos hospitalarios”, el pasado mes de octubre.

“Cerrar el hospital de la Cruz Roja fue un error y le pedimos que no cometa otro, el de no reabrirlo de forma urgente para que esas 85 camas se puedan recuperar y sirvan para ingresar a los pacientes de covid menos graves, que no requieren cuidados intensivos”, ha mantenido.

Sánchez Teruel ha recordado que el Gobierno de Moreno Bonilla sí ha accedió a reabrir en Granada el Hospital Clínico, por lo que considera que en Almería “deben hacerlo con la Cruz Roja”. Para justificar esta petición, el responsable del PSOE se ha apoyado en los datos que presenta actualmente la pandemia de covid-19 en Almería, con más de 5.200 contagios registrados en lo que va de mes y 143 hospitalizados en la jornada del miércoles. De ellos, 41 están ocupando una cama UCI de las 48 que hay en total en la provincia de Almería. “Estamos en el momento más crítico de la pandemia”, ha asegurado.

Además, el secretario general del PSOE de Almería ha incidido en que en la provincia almeriense hay datos que no tienen parangón en el resto de Andalucía: aquí, una de cada tres personas hospitalizadas se encuentra en la UCI y, en esta segunda ola, el número de fallecidos multiplica ya por 4 el que se registró en la primera ola. “Nada de esto se está dando en otras provincias de Andalucía”, ha subrayado.

Con este panorama, el PSOE considera que el Gobierno andaluz ha de reforzar la atención primaria “con más profesionales, más rastreadores y más pruebas”, especialmente en las grandes poblaciones, donde la tasa de contagios es más elevada. Además, también exige que se refuercen de manera urgente los recursos hospitalarios con profesionales, formación covid, camas de hospital, camas UCI y respiradores.

“Las direcciones viven sumidas en un caos absoluto”

“Hoy las direcciones de los hospitales viven inmersas en un absoluto caos y los profesionales están desbordados e indignados”, asegura José Luis Sánchez Teruel, el secretario general de los socialistas en Almería. “Cuando ven la situación, los profesionales sanitarios se preguntan qué medidas ha tomado la Consejería para garantizar en estos momentos la asistencia hospitalaria, qué plantilla han contratado, por qué no han formado a los profesionales a los que trasladan a trabajar con enfermos covid y por qué no están formando tampoco a los posibles sustitutos a los que van a llamar para cubrir bajas”,