Cs Almería insta a Cespa a cumplir de forma urgente el pliego de condiciones por el Ayuntamiento con la planta de reciclaje

Ciudadanos (Cs) Almería ha presentado hoy una iniciativa en la que se insta a la empresa gestora de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Almería, Cespa, al cumplimiento íntegro y urgente de los pliegos de condiciones de la concesión, así como su posterior adenda.

"Desde Ciudadanos nunca nos ha gustado inmiscuirnos en los asuntos internos de las empresas, pero la situación que están soportando los trabajadores de la planta de reciclaje nos ha llevado a solicitar acciones urgentes. Consideramos que deben ejecutar el pliego cuanto antes. Nosotros estamos junto a los 64 empleados de Cespa, porque merecen todo el respeto, y queremos que mejoren su situación laboral", ha afirmado Miguel Cazorla, portavoz y concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería. En esta moción, registrada este pasado lunes 24 de septiembre, se reclama a la concesionaria que cumpla con sus obligaciones con las condiciones de limpieza, salubridad e higiene de la planta. Además, se ha solicitado que acate los horarios establecidos y se respete la categoría profesional, "ya que según denuncia la mayoría del comité de empresa de Cespa asumen turnos extra de nocturnidad sin aviso con suficiente antelación y se obliga a los trabajadores a desempeñar labores que no se corresponden con su categoría", ha apuntado Cazorla. Precisamente, el portavoz de Cs en el Consistorio almeriense ha relatado que este el actual convenio colectivo se encuentra vencido desde 2015, lo que ha provocado una congelación de los salarios desde 2012, "pese a que patronal y sindicatos han negociado unos incrementos salariales superiores al dos por ciento". "Es necesaria una nueva negociación colectiva", ha aseverado el edil de la formación naranja. Cazorla ha recordado que los incumplimientos de esta empresa gestora de la planta de reciclaje son "continuos", un hecho que ha llevado incluso al propio Ayuntamiento a tramitar un expediente sancionador a Cespa por no acatar de forma "grave" las obligaciones incluidas en los pliegos de condiciones. "Tal y como acordaron en una junta de gobierno local, esta sanción de 6.000 euros se impuso por una infracción grave en el cumplimiento del pliego, como renovar la flota de vehículos y la maquinaria, realizar las mejoras previstas en las instalaciones y construir una planta para la extrusión de plásticos y realizar en su totalidad la ampliación y automatización de la planta de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos. No obstante, nos parece una medida insuficiente por parte del equipo de Gobierno.

Nos resulta curioso cómo están llevando todo este asunto". El portavoz de este grupo municipal ha descrito que este concesión se aprobó el 7 de octubre de 2003, donde se fijó un canon anual que superaba los dos millones de euros. Sin embargo, luego hubo una modificación del contrato el 18 de febrero de 2010, en la que se acordó básicamente que el Ayuntamiento autorizaba a Cespa a poner en marcha una planta de tratamiento de plásticos, con la compensación de una reducción anual del canon y la realización de una serie de inversiones de mejora en la planta. "Sin embargo, de los casi 15 millones de euros previstos en el plan de inversiones, sólo se han realizado inversiones por un valor que se aproxima a los cinco millones y medio de euros, es decir, un porcentaje de cumplimento del 36,64 por ciento. Queda una cantidad pendiente de inversión de 9,487.772,01 euros".

Junto a ello, desde Ciudadanos han mostrado especial interés en las quejas reiteradas de los trabajadores de esta planta por las condiciones insalubres en las que realizan su labor, debido a que no se llevan a cabo las actividades establecidas de volteo, criba y afino de la materia orgánica depositada en la era de fermentación, "con lo que se genera una plaga de insectos y roedores incontrolable". A esto se añade la insuficiente limpieza y la falta de personal, que no permiten mantener el centro de trabajo en las condiciones óptimas que son necesarias para garantizar la seguridad e higiene de los empleados.

"Y no podemos olvidar tampoco que hace cinco años la Junta de Andalucía, en una inspección, obligó a cerrar la planta de afino, precisamente por las condiciones en las que se la encontró". Cazorla ha insistido, "aquí hay varios hechos objetivos que son los únicos que nos importan, Cespa no cumple y los trabajadores soportan condiciones infrahumanas, por lo que el equipo de Gobierno, responsable de controlar la labor de las empresas concesionarias, debe actuar ya". Esta iniciativa no se debatirá en el próximo pleno, que se celebrará este viernes 26 de septiembre, pero para Ciudadanos es un asunto que reviste de una especial urgencia.

El portavoz de Cs en el Consistorio de la capital también ha resaltado otros asuntos que sí se abordarán en la próxima sesión ordinaria. Por una lado, el grupo municipal solicitará el estudio, el diseño y la ejecución de diversas actuaciones en el barrio de Venta Gaspar. "Los vecinos de este núcleo no pueden seguir siendo testigos de los continuos incumplimientos y olvidos por parte de los distintos equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento". Cazorla ha detallado que las mejoras que se han ejecutado en Venta Gaspar "han sido muy escasas". Así, exigirán un plan de mejora, adecuación y mantenimiento de los caminos rurales de Venta Gaspar, con especial atención a los viales Camino Gindalba, Cuesta Pío a Viator y Cortijo Rojas. El portavoz de Cs ha considerado "inadmisible" que este barrio continúe con carencias legendarias como las relacionadas con el alumbrado público, la señalización vertical y horizontal. "Junto a ello, exigimos el mantenimiento de la Plaza del Barrio y el estudio para planear la instalación de pistas polideportivas".

Ciudadanos también abordará en el próximo pleno la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados que están llegando a Andalucía, especialmente a Almería. En esta moción, se insta a la Junta a resolver la situación de vulneración de derechos de estos menores que se encuentran en la comunidad y la elaboración de un plan específico de transición para MENAs extutelados que les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación.