Cs Almería pide deducciones fiscales para mitigar la subida de las hipotecas de tipo variable

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha registrado una moción que llevará al pleno de este miércoles en la que solicita que el Consistorio inste al Gobierno de España a aliviar la carga fiscal que implica la subida de tipos de interés en las hipotecas a tipo variable.

Como ha explicado el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, se trata de promover, con carácter de urgencia, la aprobación de una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de fijar una deducción fiscal extraordinaria y temporal por inversión en vivienda habitual, para que las familias españolas con préstamos hipotecarios a tipos de interés variable, por adquisición de vivienda para su residencia habitual y niveles de renta bajos y/o medios, puedan deducir parte de los gastos realizados para la amortización de la inversión y el pago de los intereses del préstamo.

“Son tiempos difíciles para muchas familias, y desde las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyarlas en todo lo que esté a nuestro alcance”, ha afirmado Cazorla, recordando que las recientes y constantes subidas de los tipos de interés decretadas por el BCE están situando el Euribor en unos niveles que no se veían desde hace más de una década. “Lo más preocupante no es el nivel actual del índice de referencia para la mayoría de las hipotecas; lo más preocupante es la tendencia alcista que no da muestras de moderación hasta el momento y que tensiona enormemente las hipotecas”, ha señalado el edil liberal.

Sirva como ejemplo el siguiente: una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con cuotas en torno a los 530 euros puede pasar al rango de los 750 euros al mes. Un incremento de más de 200 euros mensuales, lo que implica un coste extra de más de 2.400 euros anuales. “Teniendo en cuenta que esta cifra es muy superior al salario medio mensual en España, nos encontramos con que hay que trabajar más de un mes para hacer frente exclusivamente a esta subida de intereses”, ha advertido Cazorla.

“La situación para las familias es muy difícil. El IPC se sitúa en máximos históricos, a esto se suma un elevado precio de la energía a la llegada del invierno y un encarecimiento de las hipotecas a tipo de interés variable. Si además añadimos las serias posibilidades de recesión para el próximo ejercicio, el panorama que se dibuja es muy complicado. Sin embargo, a la vez que el escenario se agrava para las familias, el Estado se encuentra en niveles récord de recaudación, debido principalmente al efecto de la inflación”, ha explicado.

Por ese motivo, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería han propuesto que, con carácter de urgencia, se impulse una reforma de La Ley del IRPF para establecer, con carácter temporal y extraordinario, una deducción fiscal por inversión en vivienda habitual, con el objeto de aliviar la presión a la que se ven sometidas las familias españolas a la hora de hacer frente a su hipoteca.